被指透过脸书性骚扰马青劳勿区团长·行动党党员回应了 行动党党员洪翊傔（Aik Kean Ang）回应马青彭亨州秘书苏仪芳报警指他涉嫌在脸书制图并性骚扰苏仪芳之事时说，他不曾制图性骚扰苏仪芳，有关图片是网民恶搞的。

（北海27日讯）行动党党员洪翊傔（Aik Kean Ang）回应马青彭亨州秘书苏仪芳报警指他涉嫌在脸书制图并性骚扰苏仪芳之事时说，他不曾制图性骚扰苏仪芳，有关图片是网民恶搞的。

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他今日受星洲日报记者访问时，承认每天早午晚三餐时间，都在脸书问候苏仪芳，甚至还称赞对方为美女，但不曾人身攻击对方，试问这何错之有？

“我并不认识那名制图性骚扰苏仪芳的Wong某，苏仪芳应该报案对付Wong某，而不是针对我。”

他说，苏仪芳数天前在金马仑身穿非政府组织的衣服，欺骗槟州行政议员彭文宝签名反废死，他当时在彭文宝身旁。苏仪芳还说她住在北海，他后来发现苏仪芳是马华党员，因此就在脸书要加对方为友。

“若苏仪芳不要与我在脸书交友，大可直接拉黑我。”