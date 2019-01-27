意甲‧战平老二拿波利‧米兰4轮不败 AC米兰周六在意甲第21轮主场以0比0战平积分榜排名第2的强敌拿波利，近4轮联赛保持不败。

桑普多利亚以4比0大胜乌迪内斯，夸利亚雷拉连续11场意甲进球追平历史纪录，同时也以16个联赛进球独占意甲射脚榜第一位。（图：美联社）

（米兰27日综合电）“红黑军团”AC米兰周六在意甲第21轮主场以0比0战平积分榜排名第2的强敌拿波利，近4轮联赛保持不败。

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刚刚租借至米兰的波兰神锋皮扬特克第72分钟替下库特罗内，迎来加盟后的首秀，虽然与进球擦肩而过，但他展示出彪悍生猛的冲击力，或多或少可弥补阿根廷前锋伊瓜英离队的遗憾。

伤停补时阶段，拿波利的法比安‧鲁伊斯手球犯规两黄变一红被罚下场，主帅安切洛蒂完场前也被罚下，最终比赛以平局结束。

米兰本赛季与国际米兰、祖云杜斯、拿波利、拉兹奥、罗马这5强合计比赛7场（算上意超杯），仅仅只有1场胜利，唯红黑军近7轮赛事有5场零封对手，最近的防守能力已大幅提升。

目前，AC米兰以35分排名积分榜第4位；而拿波利以48分继续位居积分榜第2位。

夸利亚雷拉连续11轮破门

在当天另一场比赛，“水手”桑普多利亚在主场以4比0狂扫“乌鸡”乌迪内斯，意大利36岁前锋夸利亚雷拉分别在第33分钟和第56分钟罚进两个点球，以16球超过“C罗”罗那多等人，独占射脚榜首位。

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此外，他还追平了1994年巴蒂斯图塔在菲奥伦迪纳时创造的连续11场意甲比赛进球的纪录。