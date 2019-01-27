肯雅兰年市 . 开幕添喜气 为期14天的肯雅兰年货市集（1月22日至2月4日），今日正式开幕

肯雅兰年货市集吸引许多顾客前来光顾。

（古晋26日讯）为期14天的肯雅兰年货市集（1月22日至2月4日），今日正式开幕！今年该市集气氛依然热闹，吸引许多顾客前来光顾。

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同时，砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤也受邀为该市集主持开幕仪式。参与嘉宾包括古晋南市市长拿督曾长青、天猛公陈如飞、本固鲁陈兴枝、本固鲁陈传禹、蔡清木集团董事拿督斯里蔡邓兰花、砂首长政治秘书陈开、人联党青年团秘书符祥威及肯雅兰年货市集筹委会主席莫壮平等人。



在主持开幕仪式后，沈桂贤与众嘉宾一起派发年柑和日历予各摊主，并为他们献上祝福。



现场除了有华人摊位外，不少马来及印度同胞亦参与其盛，共同分享佳节的喜悦，显出砂拉越各族和谐共处的一面。



今年肯雅兰年货市集也来点不一样，即在现场准备了一个大卡车，并邀请本地唱片红星的歌手们轮流唱歌表演，为该市集增添一份喜气。



肯雅兰市集如往年一样，除了售卖各种各样的年饼外，也有售卖肉干、新春装饰品、年糕、蜜饯、酸梅等，应有尽有。



