凤凰山庄旅游夜市遭反对搁置．汝来广场夜市成B计划？ 秉持民主精神，聆听小贩心声。

阿鲁古玛（左七）巡视汝来凤凰山庄第二期的夜市后，与官员合照。（图：星洲日报）

（汝来26日讯）秉持民主精神，聆听小贩心声。

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因大部份小贩反对汝 来市议会将凤凰山庄第二期 夜市打造为“旅游夜市”的 计划，令该计划暂时搁置； 市议会日前在月常会议上， 建议汝来广场附近的夜市为 “B计划”，但一切需获得 小贩同意后方能进行。

掌管森州旅游行动理 事会的森州务大臣拿督斯里 阿敏努丁为了留住游客的脚 步，推广夜市本土文化，计 划将人潮汹涌的汝来凤凰山 庄第二期夜市打造为旅游夜 市，以期能刺激当地商业活 动，带动汝来经济发展，一 举多得。

对话会无法达协议计划吿吹

汝来市议会官员日前在汝来州议员阿鲁古玛率领下，于晚上11时 巡视夜市，与夜市小贩展开对话会，获得256名小贩出席，但 最终无法达成协议，让“旅游夜市”的计划告吹。

据了解，该对话会主要是商讨有关打造旅游夜市事项，包括现有 的小贩摊位需重新整顿，并将同性质的摊位集中一起，同时采用统一帐 篷，但遭大部份小贩反对，支持的小贩寥寥无几，导致计划暂时被搁 置。

扎扎里：旅游夜市或有完善设施

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汝来市议会主席拿督扎扎里 说，州政府原定于去年12月 推行“旅游夜市”计划，即凤凰山庄 第二期夜市，但最终因小贩不赞同而 被迫取消。

他坦言，新政府向来聆听民意， 经过大部份的小贩反对后，市议会也 不会采用强硬手段坚持到底，反而会 另选新地点来推行这项计划。

“小贩声称已习惯及熟悉目前的 摊位，拒绝重新整顿摊位，并对重新 排位有很大的争议，对话会无法达成 协议。”

他指出，虽然现有的夜市没有水 源、公厕及充足电源等基本设施，不 过不排除日后的旅游夜市有完整的设 施。

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他说，既然旅游夜市的计划遭 凤凰山庄第二期夜市小贩拒绝，市议 会经过会议后，计划更换地点至汝来 广场附近的夜市，并在日后与小贩洽 谈，以得到赞同。

另一方面，市议会决定夜市小贩的营业 时间至晚上11时结束，因清理工作将在当晚 11时30分进行，盼望小贩遵守。