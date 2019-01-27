陈绍安‧愿猪事顺意，愿猪事成真！ 我们的舒适圈，应该是在3.5令吉上下，即使3.80令吉都还吃得消。

过去，我们不可能想到，令吉美元兑换率跌破4令吉，而且拖到今天，到了猪年前夕，都还卡在4.20令吉。

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我们的舒适圈，应该是在3.5令吉上下，即使3.80令吉都还吃得消。

猪年迫近，赶著换新钞，准备发红包的时候，就越来越能体会“钞票越来越小”这回事可不是说著玩的。

猪年大事，不论贫富，都不得不去ATM领出一叠纸钞备用。付款机滚出一张张纸钞那几钞钟，用心即可感觉一叠纸钞凝聚的香味，随自动数钞机滚动的声音和节奏扑鼻而来。只是，回头估量一叠滚出来的纸钞面值，很难克制心中无形的压力，那等辛酸当属全民同感；这十几年来每一令吉究竟贬了多少？狂回想10年前一碗1令吉50仙的面食，10年后的今天，已经涨到3令吉50仙甚至4令吉了不是吗？

今日，各方基本论调依旧是；对比1998亚太金融风暴，国家经济基础相对稳定、外汇储备金充足，国企债务比例健康，无须担忧。

但是，新春到来要庆的是过去一年的“丰收”，点算手上用来消费节庆的纸钞，没有一张是增值的，张张在贬啊！

谁还记得那个令吉兑换率3.5，甚至2.8的日子？谁还记得因为令吉远较泰铢强悍，100令吉可兑换1000泰珠以上的好日子？因此可以在泰国买到超多便宜货，也因此带动马泰边境人民狂运泰国商品，一入马方便宜抛售都还可以赚大钱的好日子？

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现在，100令吉拿去兑换，就只剩764泰铢，即便是去淘宝购买廉价货品，也都因令吉贬值而变贵了，三声无奈还不够说出心中那股滋味；苦啊！

每一回的经济疲软，物价就必硬涨；可是每一回经济复苏，物价从不恢复原价，这等情况一次又一次，一再又一再提醒我们一个残酷的事实；已经涨了的，就永远涨的了！

偏偏令吉走反路；是一路贬，一直贬。

这十几年来，凡执政的都在喊不必担忧。

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就国阵执政当儿，喊的都是国家经济基本盘稳健，不须担忧，当然身为反对党者，就得一直在嚷国家财库出状况了，需要拯救了。

后来，希盟执政了，经过一番拯救，说是从破产边缘给打救回来了，经济很快又会回稳了，到头来又喊国家经济基本盘稳健，又来叫大家不须担忧了。

当然，这一回也轮不到国阵去喊国家穷，落到今日好像也只剩巫统仍在敲锣打鼓说经济本来就稳健，是国阵时期打下的牢固基础，才保今日全球经济趋软当儿，国家仍有余力硬撑到底，说是希盟坐收渔人之利了。

不管各方怎斗法，怎说法，民间继续叫苦才是真的；今天，就是这样的格局。

经济迷思一箩筐，搞到财长自己也混惑，对2018大马通膨指数全球最低，人民却无法感受这一点，自觉不解。屈指算一下；2018年的12月份，通膨率仅0.2%，即使2018一整年，总通膨率也只介于1%，但是国内必需品价格却依旧在涨，至少涨了1%，不要小看这区区1%，累积了这么多年的区区几%，都要累积到叫人头晕作呕的了，这区区1%可真的需要彻底研究导因啊！

总之，猪年前夕，官方还在继续喊放心，民间还在继续叫著苦。

再怎么喊，再怎么自圆其说，这些公婆各有理的政治口吻，都没有反映在实际物价和令吉弹跳力之中，更无法反映在欲振乏力的股市之上，509大选前就已入场的股民，到了猪年要领钱发红包时，发现大把钞票都还卡在已经狂贬的股票上，领不得啊！价值100令吉股份跌剩50令吉、40令吉甚至30令吉，真要领出来那要亏到底裤都破洞了。

宁可红包缩水少几张钞票，这跌得脸青唇白的股票，万万卖不得、万万领不得，因为官方一直都说经济基本盘稳健，应该可以苦撑到回弹，即使不敢奢望再赚快钱，也得期望弹回原价，或至少亏少当赚是吧？

这算是希望吗？硬撑下去，撑到猪年，就见阳光了？

再怎么说，过猪年总得要有猪希望，猪的新年就大家一起收起怨气、放下牢骚，大家共许一个猪希望好了；猛猪到来、愿物价猛泄、愿股市猛涨、愿令吉猛升值！

愿猪事顺意，愿猪事成真！

（作者为本报吉打州采访主任）