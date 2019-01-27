“剪报头”反应热．红包封数十分钟抢空 本报芙蓉办事处举办的“剪报头换红包封”活动反应佳！

《星洲日报》芙蓉办事处举办“剪报头换红包封”的回馈读者活动，吸引不少读者大排长龙。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉26日讯）本报芙蓉办事处举办的“剪报头换红包封”活动反应佳！

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这项以回馈《星洲日报》读者所举办 的剪报头换红包封活动，是于今早在本报 芙蓉办事处举办，活动从早上9时开始，惟 已有不少民众约8时许，就开始在门前排队 等待换取红包封。

红包封以“家”为设计主题

上述活动吸引了逾百名读者参与，短短数十分钟 内，几乎被一抢而空，对于本报今年的红包封设 计，读者纷纷加以赞许。

《星洲日报》在乙亥年的红包封设计主题为“家”， 是一个承载着思念与期盼的地方，拥有“家”就拥有了避 风港，在华人新春佳节中，在世界任何角落的游子都迫不 及待，期望能够回家与家人团聚。

“每一个红包，都是一份真挚的祝福！”《花城》社 区报也藉着本次的红包封赠送活动，祝贺广大读者“诸事 吉祥，喜事连连。”

读者的话

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谢亚久： 剪报头换赠品常客

每次《星洲日报》举办回 馈读者活动，剪报头换 赠品，我都会响应，之前换过洗发 水、饮料和白米，这次的兑换红包 封不仅设计精美，“家”的主题更 具意义，呼吁在外的游子能够趁着 新年，回家团聚。

梁女士： 盼明年再送红包封

10多年来，我都会时刻留意 《花城》的特别兑换赠品 活动，我非常喜欢这次赠送的红包封 设计，红色背景加上烫金“家”的字 体非常亮眼，而且红包封容量大，纸 币无需对折，可直接装进红包封内， 希望明年可以继续赠送红包封，让长 期读者受惠。

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汤女士： 红包封很漂亮

我是第一次参与剪报头换礼 物的活动，碰巧听到朋友 提起，于是剪了报头就来到办事处兑 换红包封，一共换了3套，红包封很 漂亮，我打算回赠一套给朋友。

何国金（80岁）： “家”象征团圆

我是《星洲日报》50年的忠 实读者，为了换取免费红 包封，今早从小甘密骑摩哆来，一共 换了4套红包封，特别喜欢“家”作 为新年红包封的主题，对于象征着团 圆的华人传统新年，唯有家才能够团 圆。

陈太太（76岁）： 庆幸获赠红包封

我从小就是阅读《星洲日 报》，可惜的是出门太匆 忙，到兑换的时候竟然发现剪好的 报头留在家里，只好无功而返，庆 幸遇到舅舅何国金，送了一套红包 封给我，不至于白跑一趟。

陈桂莲（80岁）： 设计精美舍不得用

为了省钱，每天早上都会步 行到住家附近报摊买报 纸，从30岁阅读《星洲日报》迄今50 年，可谓是忠心老读者了，今天也换 了好多红包封，设计太精美了，舍不 得用。