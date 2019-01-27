首长：主权谈判设时限 . 不盲目妥协 砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里乐见联邦内阁指导委员会就检视1963年大马建国契归还砂权益课题，设下6个月时间表

在迪玛拉勿区州议员阿都拉曼朱乃迪的主持下，阿邦佐哈里在砂政党联盟古晋第一区论坛上与支持者交流。

（古晋26日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里乐见联邦内阁指导委员会就检视1963年大马建国契归还砂权益课题，设下6个月时间表。唯他表明不会受此期限约束，在不苟同的协议上做出退让或妥协。

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他表示，过去在协商工作上没有设下时间表，导致整个协商过程一直被拖延而未取得成果，由首相敦马哈迪领导的联邦内阁指导委员会设下6个月时间表确实是好事，至少明确知道6个月后会有一些成果。



不过，他认为，6个月时间可能不足够，尤其若间中有一些新的事项需要被讨论及协商，可能需要更多的时间。



阿邦佐哈里今日出席砂政党联盟第一区论坛与出席者交流及回答出席者提问有关联邦政府是否刻意拖延协商，而砂州政府是否有其他对策时，作出回应。



“我宁愿将协商时间拉长，而不会为了赶在6个月内对我们无法完全认同的协议进行妥协。”



他强调，砂拉越在依据1963年大马建国契约索回属于砂拉越权益的立场非常明确，不会受到任何因素左右及影响。





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