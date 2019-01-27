阿都卡林：马足涉贪者多 . 砂引以为戒 砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林促请砂足球队，加强表现素质和展现斗争素质

主宾、嘉宾及赞助商与砂拉越足球队成员合照。

（古晋26日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林促请砂足球队，加强表现素质和展现斗争素质，以不让支持者失望！

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阿都卡林也促砂拉越足球总会管理层必须加强管理，确保球员和管理层不会涉及贪污事件。



令他感到疑惑的是大马足坛，多少都会涉及贪污案件。不过，他深信，现在砂拉越足球队伍不会发生涉及贪污的问题。



“过去我们听到太多砂拉越足球总会行政管理的负面消息，现在我们不要再听到足总迟发薪水和津贴给球员，毕竟这会导致支持者和观众感到痛心。若砂足球队全心全意踢球，相信砂人愿全力做为后盾。”



阿都卡林今日为砂足球队2019年季度球衣、推展先锋队伍及砂足球总会歌曲主持推展礼时指出，本地观众和支持者对砂足球队有很高期望。



“若砂拉越足球队无法满足他们的期望和目标，他们可能也不会来观赏球赛，这是双方都要做出努力的。”



