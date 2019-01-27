当笑话讲？渡边直美自曝险遭性骚 美国好莱坞引爆的“#Me Too”反性侵性骚运动后，全球各地亦受到影响，不少名人纷纷勇敢说出自己曾受性侵和性骚的遭遇。日本重量级谐星渡边直美，日前亦在电视节目自爆“#Me Too”曾遭性骚

渡边直美开名爆向她性骚扰的人是谐星长田庄平。

（日本27日讯）美国好莱坞引爆的“#Me Too”反性侵性骚运动后，全球各地亦受到影响，不少名人纷纷勇敢说出自己曾受性侵和性骚的遭遇。日本重量级谐星渡边直美，日前亦在电视节目自爆“#Me Too”曾遭性骚。

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31岁渡边直美日前亮相指原莉乃主持的综艺节目《今夜比一比》的女子会环节，同场还有菅田将晖、村上佳菜子及AYA。节目中，直美自爆10年前曾遇上“#Me Too”事件，当日她应一名男谐星前辈邀请，到对方的寓所看DVD，期间，对方竟大动作伸懒腰，刻意将手触及她的巨胸，其后她觉得有点困，于是闭目养神，岂料她张开眼时，竟看到对方扑前拥抱她，吓得她花容失色，立即拒绝大叫“不要”，即场又哭又叫。

直美一直视对方是仰慕的前辈，想不到竟性骚她，她觉得十分恐怖立即逃离现场。过了数天，她追问对方为何性骚扰她，对方竟然说其实他只当直美是抱枕或毛公仔抱一下而已。直美还开名指男方是搞笑组合CHOCOLATE PLANET的38岁成员长田庄平，说时全程哈哈大笑，视性骚遭遇如笑话看待。

不过，日本传媒却以渡边直美险被强奸为题报道，还为她抱不平，而网民亦批评事件严重，不明渡边直美为何当笑话来讲，并指摘长田的行为差劣。