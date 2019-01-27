指涉撞后逃 . 女公务员被骗3万 澳门骗局诈骗手法屡见不鲜，华裔女公务员遭冒充警察的诈骗集团指控涉及撞后逃车祸案件及毒品案

（古晋26日讯）澳门骗局诈骗手法屡见不鲜，华裔女公务员遭冒充警察的诈骗集团指控涉及撞后逃车祸案件及毒品案，在多番威逼下被骗走3万令吉。

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砂商业罪案调查组主任慕斯达法警监表示，报案华裔女事主28岁，来自三马拉汉，她在被诈骗集团哄骗汇入3万令吉现款，然后告知丈夫事发经过后，才惊觉自己上当受骗。



据了解，女事主昨日接获一名自称是警员的电话，声称她拖欠交通罚单，要求她尽快缴清。惟她否认，之后电话就转接到另一名伍长警阶的警员接听，随即指控她在吉兰丹涉及一宗撞后逃案件，导致一名男童受伤入院。



觉得莫名其妙的事主仍否认，但之后又有一名冒充警官的男子声称，他们在日前捣破一宗毒品案件，逮捕3名华裔嫌犯，当中有嫌犯供称幕后主使是事主，并且将贩毒获取的收入全数汇入其户头。



对方更恐吓事主说证据确凿，已向法庭申请逮捕令，一旦事主落网兼提控，唯一刑罚是死刑，而她的银行户头也将冻结，以供警方调查。



此时，尚未察觉受骗的事主急忙澄清，对方见状便要求她缴付4万2000令吉保证金，声称他们已掌握事主银行资料，清楚知道事主拥有多少积蓄。



百般无奈的事主被迫就范，当天汇款3万令吉到指定银行户头，之后将此事告知丈夫时，才惊觉自己受骗，但为时已晚。