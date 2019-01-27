张念群：各校有自主权调整．下课时间不强制统一 各校有自主权决定学校休息用餐时间，可从原本20分钟调整至30分钟，各界对教育部此宣布表示欢迎，并认为学校下课休息时间因校而异，不应强制性统一。

教育部宣布学校有自主权决定休息时间，可从原本20分钟延长至30分钟。（图：星洲日报）

（彭亨．文德甲26日讯）各校有自主权决定学校休息用餐时间，可从原本20分钟调整至30分钟，各界对教育部此宣布表示欢迎，并认为学校下课休息时间因校而异，不应强制性统一。

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校方无需申请

教育部副部长张念群昨日针对接获 家长投诉指20分钟下课用餐时间太短， 就此宣布各校都有自主权调整休息时间 至30分钟，校方无需向任何机构或单位 申请，但要和家长进行良好的沟通及确 保上课时间不受影响。

本报记者访问各界人士及家长，受 访者认为下课休息时间因校而异，不应 强制性统一各校休息时间，尤其是对拥 有约2000名学生的大型学校来说，20分 钟休息时间确实太短；也有者认为一般学校20分钟休息时间是足够的，也应从小 培养学生自律的好习惯，让他们学习争取 及善用时间完成任务。

淡属发展华校发展工委会主席兼瓜拉吉挠华校家协主席李金全：还有时间做其他事

“对一 般 拥有约1000多名学 生的学校来说，20 分钟的休息时间是 足够的，因为一般 上排队购买食物最 多仅占5分钟，另 外15分钟用餐是充 足的。

“一些学生不 但可在20分钟内用 餐完毕，还趁着这 段时间做自己的事 情如阅读和朋友聊 天、温习功课等。

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“非常欢迎教 育部宣布学校有自 主权决定各校的休 息时间，因为我认 为休息时间因校而 异，随着教育部作 出此宣布后，有需 要延长休息时间的 学校便可做出适当 的调整。”

文德甲中华（二）校家协主席陈丽梅：20分钟足够休息

“对本校学生来 说，20分钟的 休息时间是很足够，大多数 学生在休时间用餐完毕后， 还有时间在阅读走廊阅读以 及与朋友共读。

“其实，休息时段也是 一个培养学生善用及分配时 间的机会，只要他们养成良好习惯及懂得善用时间，我相 信他们20分钟休息时间是很充足 的。

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“当然，对于一些拥有约 2000人的大型学校，20分钟休息 时间或许有点短，有关学校或许 可作出调整。”

家长兼中学食堂业者陈清良：延长至30分钟合理

“中学 休 息时间为30分钟， 学生分为两次下 课，即预备班、初 中一至三先下课， 过后才到中四和中 五，减缓学生拥挤 的情况。

“由于学校的 学生有逾1000人，我认为30分钟休息时 间是足够，学生有足够的时间用餐休 息。

“不过小学仅有20分钟休息时间， 我认为20分钟有点短，扣除学生排队买 食物的时间后，剩下的时间不多，导致 一些小学生必须以快速吞咽食物。

“我认为将休息时间延长至30分 钟是很合理，当然学校也要胥视学生的 人数和情况作出调整。一旦休息时间延 长后，一来学生不必为了追赶时间而快 速吞咽食物，二来，就算学生用餐完毕 后，也有一点时间休息。”