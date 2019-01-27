雨水冲蚀流失水土．关丹华团义山盼拨款提升 关丹华团联合会位于12英里的义山因地势处于天然斜坡，长年累月受雨水冲蚀，造成水土大量流失，需要进行大幅度提升工程。

关丹华团理 事、人民代议士及 代表、义山管理人 等巡视华团义山后 留影。前排左起： 罗亚梅、李文启、 李文洋、黄养德、 邓国富、杨振忠、 王百万、龙兆宏、 蔡永祥、李健聪、 黄崇洸、唐进财、 梁永康、许殷瑜、 叶志翔及黄敬伟。（图：星洲日报）

（关丹26日讯）关丹华 团联合会位于12英里的义山因地势处于天然斜坡，长年累月受雨水冲蚀，造成水土大量流失，需要进行大幅度提升工程。

广告

会长拿督斯里黄崇洸指出， 为了解决问题，义山必须在斜坡 位置进行填泥工作、增设泥沟协 助排走雨水，并计划分阶段设置 石网墙，以阻挡雨水持续增加斜 坡的负担。

义山其中一处斜坡明显有雨水侵蚀后的痕迹，长久下去可能造成严重后果。（图：星洲日报）

“初步估算，整个工程需 要至少50万令吉以上，是笔庞大 的费用，我们希望在国州议员协 助下，能够申请拨款至少30万令 吉，再通过众筹，问题就能迎刃 而解。”

他今天连同该会领导层， 包括署理主席梁永康、秘书李文 启、第一副主席拿督蔡永祥、第 二副主席杨振忠、义山小组主任 李文洋、安老院主任龙兆宏等人 进行义山巡视后，如是表示。在 场的尚有士满慕州议员李健聪、 英迪拉马哥打国会议员特助许殷 瑜等。

李健聪说，由于义山属于私 人土地，因而无法向相关部门申 请拨款，无论如何，他说，进入 义山的必经之路属于政府道路， 会向乡村及区域发展部申请拨款 进行重铺。

为了华团及广大民众的利益 着想，他将就该问题，寻求希望 联盟关丹及英迪拉马哥打国州议 员协助。同时，他也率先拨款捐 助1万令吉。

“我们须集合各方力量来 完成这件事，希望新闻曝光后， 州和联邦政府皆能提供适当的帮 助。”

广告

李文洋说，关丹华团义山 面积占地21英亩，其中10英亩已 经开发，现有42座双坟和26座单坟，为贫穷人士提供的免费坟地 目前则未有坟墓。

“义山启用至今已20年， 曾经进行过不同程度的提升和修 饰，这次大面积土地受大自然因 素影响，后人或不选择将先人安 葬在此。”

梁文康则说，整座义山至少 可容纳5000座坟墓，而且华团是 开放予各宗教民众使用，尤其能 为无法负担庞大安葬费的贫穷人 家免却后顾之忧，尽早展开补救 工程方为上策。

除此，他也呼吁热心公众慷 慨解囊，协助工程尽早落实。