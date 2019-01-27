青草巷圣神堂天主教堂‧170人学心疾急救
2019-01-27 14:12
青草巷圣神堂天主教堂‧170人学心疾急救
该堂也获ZOLL医疗机构赠送一台AED，该机构副主席克里斯多夫说，如今全槟各处共有50台AED，但相比新加坡约1万台，有很大的距离。
（槟城26日讯）槟城青草巷圣神堂天主教堂配合槟州政府的“心脏安全计划”，举办心肺复苏法及自动体外心脏除颤器（AED）训练活动，吸引170人参与。
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该堂也获ZOLL医疗机构赠送一台AED，该机构副主席克里斯多夫说，如今全槟各处共有50台AED，但相比新加坡约1万台，有很大的距离。
他说，槟城乃至马来西亚的突发心脏病存活率少于1%，即槟城每年2000个案列中，只有少于20人存活。
“新加坡的突发心脏病存活率是15%，日本东京25%，美国西雅图55%。”
他在新闻发布会上说，槟州政府推行“心脏安全计划”，已大大提高槟民的心脏病醒觉，如今外州也有意效仿槟州推行类似计划。“在推动醒觉运动方面，政府的支持至关重要。新加坡如今有近1万台AED，是政府积极制定政策推动的成果。”
他也希望我国政府能效仿新加坡，推行急救用的手机应用程式。
鼓励私企配置AED
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槟州卫生事务委员会主席阿菲夫则鼓励私人机构配置AED，并参与心脏安全计划。
出席者包括槟州心肺复苏协会代表拿督赖莲华、圣灵大教堂神父佐京罗伯特等。
文章来源：星洲日报‧大北马‧2019.01.26
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