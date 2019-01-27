百乐反废死运动．今次场盼签名破千 马青百乐区团继日前举办百乐反对废死签名运动获得民众的热烈反应后，冀望明天将举行的第二场签名运动可将签名人数推高，突破1000人！

马华和马青领袖日前出席支持签名运动。（图：星洲日报）

（直凉26日讯）马青百乐区团继日前举办百乐反对废死签名运动获得民众的热烈反应后，冀望明天将举行的第二场签名运动可将签名人数推高，突破1000人！

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马青百乐区团 日前在直凉周二早市举办反对废死签名运动，当时出席者包括 马青彭亨州分团团长 黄子祥、顾问拿督韦 枝成、马华百乐区会 主席郑锦成等，短 短2小时凑足600人签 名。

马青百乐区团团 长余清华说，该区团 协办该由反废死联盟 主催的签名活动，获 得各族人民的签名热 烈支持，可见人民不 认同废除死刑。

“我们希望透 过签名活动，集合全 国人民的力量向政府 展示人民的诉求及 施压，继而维持死刑。”

他说，第二场 签名运动将于1月27 日（星期日）晚上7 时，在直凉小贩中心 新年夜市举行，希望 尚未签名的民众到来 支持，不要错过传达 民意的机会。