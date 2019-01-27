傌莫多区或制水‧努琳艾娜：春节期间按时派水 她今日12时在斑鸠湾城镇商业中心其服务中心新闻发布会上，促请可能受影响的居民勿惊慌，并强调SADA每2天会出动10辆罗里，运送水源给1400户住家。

SADA营业主任莫哈末苏海米（左起）、达米兹、努琳艾娜和SADA北马经理再努丁召开新闻发布会，讲解傌莫部分区域制水问题的解决方案。

（双溪大年26日讯）傌莫国会议员努琳艾娜说，适逢干旱，傌莫多区或制水，但在农历新年期间达鲁安曼水务局（SADA）官员会按照时间表，派水给受影响居民。

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她今日12时在斑鸠湾城镇商业中心其服务中心新闻发布会上，促请可能受影响的居民勿惊慌，并强调SADA每2天会出动10辆罗里，运送水源给1400户住家。

她说，为确保居民有水可用，那些罗里会从早上7时至午夜12时，来回送水。

她要求居民多忍耐，当局会尽快解决制水的问题。

她说，吉中督巴蓄水池和滤水站是傌莫水供的主要来源，干旱缺雨时居民就会面对制水问题，雨季督巴河水虽然暴涨，滤水站又因无法负荷庞大雨量而故障时，也会导致居民水源不足的问题。

将装水管衔接蓄水库

她说，为一次性解决问题，SADA已计划在武吉士南卯滤水站装置水管，再把自来水输送到傌莫蓄水库，再从该处供水给受影响用户。该工程目前等待当局安排公开招标，预计动工后2年内就能完成。

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SADA总经理达米兹说，受制水影响的民众，可随时致电04-4216798或拨打热线1300880017，当局会尽快派水槽车到场。