尤端祥：助槟市厅提升服务‧促员工提概念参与创意赛 槟岛市长拿督尤端祥鼓励槟市厅基层员工踊跃参加当局举办的“2019年槟市厅创新与创意比赛”，用手或口，提出创意想法助该厅提昇服务水平。

安南（左二起）、曹观友、尤端祥（右二）与获“长期服务奖”的槟市厅员工合照。

（槟城26日讯）槟岛市长拿督尤端祥鼓励槟市厅基层员工踊跃参加当局举办的“2019年槟市厅创新与创意比赛”，用手或口，提出创意想法助该厅提昇服务水平。

广告

“若基层劳动者不会写，就用画来表达，或与市厅领袖讨论其想法，市厅秘书安南可协助大家，把概念写下来以参赛。”

“我们鼓励所有市厅员工参与，包括管理层和专家。”

10人获长期服务奖

他昨晚出席市厅2019年员工宴时致词说，比赛旨在收集各部门的创意想法，以加强槟市厅的服务，去年该赛事获18人参与，今年第一季获21人参赛，令人鼓舞。

槟市厅当晚颁发“长期服务奖”给10名服务最久的员工，最久者长达45年。

尤端祥不忘赞扬从事3D（危险、辛苦和肮脏）的员工，即使工作环境恶劣，仍尽责完成工作。

广告

他希望槟城可以保持东南亚最清洁城市（ACTC）的标准，今年继续成为最清洁的城市。

他也说，市厅在2019年成功举办亚太区大师运动会（APMG）后，今年将举办“第7届亚太区城市论坛（APUF-7），希望全体员工齐心协力参与举办，证明槟城是具有国际水准的城市。

出席者包括槟首长曹观友。