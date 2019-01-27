价格直逼昂贵猫山王‧红毛榴梿身价高 本期《农的传人》将带领读者走进红毛榴梿的世界，自从红毛榴梿近年来传出具有防癌抗癌的效果后，其市价节节上升甚至直追昂贵的猫山王榴梿，现今愈来愈多人追捧这种水果，甚至连叶子也不放过，煲水喝保健。

因传红毛榴梿可以抗癌，市价节节上升，每公斤达15令吉。（图：星洲日报）

本期《农的传人》将带领读者走进红毛榴梿的世界，自从红毛榴梿近年来传出具有防癌抗癌的效果后，其市价节节上升甚至直追昂贵的猫山王榴梿，现今愈来愈多人追捧这种水果，甚至连叶子也不放过，煲水喝保健。

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家住鲁博墨鲍的红毛榴梿小园主沙菲宜向星洲日报《大霹雳》社区报表示，种植红毛榴梿的成本高，不但每个月需施肥多次，而且还要时常喷射农药，所需的成本及人力繁琐。

种植成本高繁琐

红毛榴梿树对生长环境非常挑剔，除了要防果蝇叮咬，还要防止鸟类、松鼠甚至顽皮的猴子搞破坏，一群猴子足以将整个果园破坏，树上尚未成熟的果实全遭摘落丢在地上，小园主忙了大半年的心血等同白做，可谓欲哭无泪。

他透露，最近他前往麦加小朝圣2个星期，回来后果园的红毛榴梿遭猴子摘得几乎清光，剩下的都是指头大小的小果。如果以目前红毛榴梿每公斤10令吉农场收购价来计算，一个红毛榴梿通常是2公斤重，如果摘掉100个等同2000令吉打水漂了。

“除了使用猎鎗驱赶猴子松鼠，巫裔小园主也会在果园饲养狗只，虽然我是穆斯林，这没甚么顾不顾忌的，狗儿见到猴子前来时会狂吠，猴子有时感到害怕减少前来果园捣蛋。”

种植红毛榴梿需要丰富的知识，他曾经到柔佛州参加红毛榴梿种植培训课程，过程中不但要学习施肥方法，还要明白红毛榴梿的习性，一点都不能马虎。

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雄雌花蕊先后成熟

靠人工授粉确保产量

原来红毛榴梿的自然授粉机率非常低，该果雄雌花蕊同体，而且还先后成熟，因此得靠人工授粉才能确保大量产果，这就是为甚么很多人都对自己的果树不结果而感到费解的原因。

此外，他说，红毛榴梿并非季节性水果，只要太阳光线足够，就能开花结果且几乎常年都有收成。至于一棵果树结果多少，就要看照顾者的功力，如果照顾得当，整棵树果实累累并不难。

“若要分辨红毛榴梿的果实是否成熟，最重要的是观察果皮，如果原本密麻突出的刺已散开变得平坦及呈青黄色，就表示果实已经水分充足并可以摘下来。”

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用风泵制造风力授粉

“红毛榴梿不像其他水果靠昆虫或动物来传播花粉，它本身雄雌花蕊同体，所以需要靠风吹动来达到传播效果。小园主可以使用风泵吹向果树，以便在风力的促使下达到授粉目的。”

他通常会在晚上到果园进行人工授粉以帮助传播花粉，至于为甚么要在晚上，里头可有很大的学问，花瓣通常在晚上扩开，成功授粉的机率非常高。”

施肥也是一门学问，他通常以有机肥料补充果树营养，果树长得相当不错。如果时间允许，果树刚开花结果时，最好能用塑料袋套住果实，以免被阳光照射太久，影响到果皮的颜色，卖相欠佳下当然也卖不出好价钱。

须照顾周到

栽种4年才有大收成

红毛榴梿栽种2年半后就会开花结果，一般上结果稀稀落落，收获非常有限。树长至4年大时，果实才会逐渐增多，如果照顾周到，整棵树果实累累，小园主大唱大丰收。

除了施肥，红毛榴梿对水分比较敏感，水分过多过少都不利于植株生长。

红毛榴梿种在在低洼、常积水的地方，会造成落叶少花。雨份对开花和早期成果是重要的。这期间过于缺水，会导致落花落果，果实生长缓慢。同时，水分还会影响果实的品质。

砂质土最适合

红毛榴梿对各类土壤的适应性都很强，任何土质都能生长。但是要获得高产和稳产，则以砂质土或砂壤土为好。

如果土壤黏性重，排水不良会影响开花坐果。相反，疏松的砂壤土则容易通过施肥和灌溉来控制生长。

果树从开花到收成需要约5个月时间，当长出小果时，可以使用塑胶袋包裹起来，除了防止虫害，也可以防止鸟类啄食。

不敢苟同抗癌功效

高纤维果肉营养高

沙菲宜不否认红毛榴梿营养价值高，至于有传说中的抗癌功效，他则不敢苟同，最好由科学家研究后才能确定其药用价值。

不过，他认为，红毛榴梿肯定是对身体有很大益处，高纤维的果肉不但能帮助便秘消化，而且也具有排毒、美容养颜及强身健体之效。

“红毛榴梿果肉柔滑，清香汁多，口感酸甜，让人非常开胃，最重要的是该果充满丰富的维他命C，增强身体的免疫能力。”

知多一点

红毛榴梿属番荔枝科

根据百度百科，刺果番荔枝，别称红毛榴梿，为毛茛目、番荔枝科。番荔枝属的一种常绿乔木。

高达8公尺；树皮粗糙。果卵圆状，深绿色，果肉微酸多汁，白色；种子多颗，肾形，棕黄色。花期4至7月，果期7月至翌年3月。

原产热带美洲；现亚洲热带地区也有栽培。果实硕大而有酸甜味，可食用，木材可作造船材。

刺果番荔枝需要温暖的气候和适当的降水，不耐霜冻和阴冷天气。最适生长温度平均最高为25-32℃，平均最低为了15-25℃，果实成熟最适平均温度为25-30℃。

红毛榴梿适应性很强，任何土质都能生长。但是要获得高产和稳产，则以沙质土或沙壤土为好。（图：星洲日报）

猴子的破坏力非常大，它们除了将树上尚未成熟的果实摘落丢在地上，也嘴巴痒咬上几口，小园主可谓欲哭无泪。（图：星洲日报）

红毛榴梿小树苗可以通过种子或嫁接方式生长，不过种子栽种的树苗生得更健壮，主根更深入土壤吸取养分。（图：星洲日报）