让贪食街成麻地标‧黄益豪吁麻坡人一起打造 “贪食街是麻坡人最为熟悉的街道，尤其是过年过节，外地回乡的游子必定会到贪食街寻找美食，找回儿时的记忆和家乡的味道。”

余德华（左起）、蔡伟明、黄义磊、黄益豪、林树华及余德庆一同为新春嘉年华主持亮灯仪式。

（柔佛‧麻坡26日讯）文打烟州议员黄益豪指出，贪食街是一条陪伴麻坡人共同成长的美食街，希望麻坡人一起努力打造它，以成为麻坡的地标和游客到来必打卡之处。

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他说，为了让贪食街成为麻坡的其中一个地标，峇吉里国州议员及市议员已做好准备，协助小贩与市议会进行沟通和协调，希望贪食街能够有更好的规划，把街道美化起来。

“贪食街是麻坡人最为熟悉的街道，尤其是过年过节，外地回乡的游子必定会到贪食街寻找美食，找回儿时的记忆和家乡的味道。”

黄益豪是于昨晚代表能源科艺及环境部长杨美盈，为贪食街小贩联谊会主办的第11届新春嘉年华及亮灯仪式主持开幕时，这么指出。

小贩肩负推动旅业重任

黄益豪表示，由于贪食街是游客必打卡的地方，因此贪食街小贩同业的角色显得非常重要，他们不只是经营生意，也肩负推动美食和旅游业的重任。

他希望小贩和民众一起努力打造贪食街，以便把本地美食带到更远、更大的地方，让这条街道成为麻坡人的骄傲。

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较早时，贪食街小贩联谊会主席黄义磊也连同该会财政林树华、开幕人代表黄益豪、柔佛州妇女发展及旅游委员会主席廖彩彤的代表兼行动党麻坡市议员党鞭蔡伟明、前峇吉里国会议员余德华、市议员余德庆等一起主持亮灯仪式。

新春嘉年华活动吸引大批民众踊跃参与，现场除了舞狮及财神爷到场助兴之外，也邀请学校和团体呈献歌舞表演，洋溢浓浓的新春气息。