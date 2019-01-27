黄建荣‧没有拨款的日子 新政府，新作风。在很多方面，比如喝酒吃饭，都有新的局面。

新政府，新作风。在很多方面，比如喝酒吃饭，都有新的局面。

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在笨珍，许多华团及神庙组织都在申诉，他们未能像从前一样获得国州议员的拨款作为活动基金，加上经济不景气及行情冷淡，比起换政府之前，乡团设宴庆祝和大型晚宴有减少的趋势。

设宴会庆向来是社团的传统作风，除了季节性的活动，最基本就是新届理事就职典礼联欢晚会；有的五年一小庆，十年一大庆。碰到好的日子，政治人物或社团领袖常常要一晚赶好几场晚宴。但是如今在经济艰难之际，不得不作出改变，因此我看到有的组织则缩小规模，改为更为经济的自助餐方式宴请宾客，但这也能达到交流联欢的目的。

就此， 笨珍华团主席拿督陈振福日前在一个场合就建议，由于华团组织未获得国州议员拨款，因此未来在举办活动时可发扬节俭美德，通过自助餐的模式举办晚宴，从中可节省费用开支。

据悉，由于希盟政府尚未制定一个拨款指南或准则，因此柔佛的选区拨款的分配是由个别的州议员酌情处理。有的州议员是根据有需要建设或维修的情况，才会给予优先处理，在拨款有限，粥少僧多的情况，新政府的议员们不太可能拨款给乡团组织作为举办会庆的活动基金。

我顺著这个思路去思考，政党、华团、神庙组织在过去通过举办晚宴筹募活动基金，有者规模达到千人宴。一些宾客奔波远地，开车几个小时就仅是为了吃一餐，在大摆盛宴之下，其实一大部分资源已成了餐馆业者的盈利。

从节约的角度，地方上一年内数十场大大小小的宴席，能免则免，如果这笔吃饭钱能够节省下来，是一笔可观的社会资源，用在教育或慈善用途，能够惠及许多学子。

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华团组织可以在同样性质的活动上结合资源，比如在新春时，采取联办的方式，节省了人力物力，因为在一个社区里，出席活动的相关人士，往往都是同一批人。

说到这里，不免想到华团在多年前推动的“光盘行动”，为的是减少消耗的食粮，避免过量的厨余污染。若华团组织能够进一步改革，不为办晚宴而办晚宴，将社会资源集合在一起，有效的运用在对的项目和建设，积少成多，必能成就一番大业。