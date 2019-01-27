旺阿兹莎推介柔哺乳室‧“给公僕良好哺乳环境” 她认为，为哺乳妈妈提供这方面的福利是有需要的，哺乳可让孩子变得健康，而政府也应为哺乳妈妈和婴孩提供更好的环境。

廖彩彤（左三）为旺阿兹莎戴上支持“柔州哺乳妈妈的友善环境计划”的宣传徽章，在场的奥斯曼沙比安也响应号召戴上有关的宣传徽章。

（柔佛‧新山26日讯）副首相兼妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里旺阿兹莎今日为柔佛州政府推动的“柔州哺乳妈妈友善环境计划”（Mama Friendly）主持推介，并且强调为哺乳妈妈们打造良好哺乳环境的重要性。

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她今早为柔州的“与民亲近”（Program Santuni Rakyat）活动主持推介时指出，“柔州哺乳妈妈友善环境计划”是为公务员设立哺乳室的计划，这项计划获得柔州政府在2019年财算下拨款支持。

她认为，为哺乳妈妈提供这方面的福利是有需要的，哺乳可让孩子变得健康，而政府也应为哺乳妈妈和婴孩提供更好的环境。

在这项计划下首间设立的哺乳室，将设在依斯干达州政府行政大厦底楼。

据悉，这间哺乳室预计在本月内完工，内部设备包括座椅、让哺乳妈妈使用电子泵奶器的电源插座、洗手盆、遮盖帘子和可储存母乳的冰箱等。

柔大臣：将推广至各政府大厦

陪同旺阿兹莎出席活动的柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安说，这项计划未来会被推广到各个政府大厦，甚至是私人界。

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他指出，柔州政府致力于为人民提供福利，尤其是针对女性群体。

他指出，由以廖彩彤为首的柔州妇女发展及旅游委员会推动的这项计划，有助于提供哺乳妈妈一个方便且保障隐私的地方进行哺乳。

他也为此呼吁各个政府部门主管，给予时间让职员能够到哺乳室哺乳。

他希望州政府推动的这项计划，能够获得私人界的支持，在各家公司内同样为女性职员设立哺乳室。