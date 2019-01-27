廖彩彤：办嘉年华效仿牛车水‧打造柔佛再也成年货城 “同时，（我们希望）推广给更多本地民众，吸引外国游客到来，也促进各族的文化交流，共同感受农历新年的气氛。”

陛下与贩商亲切交流；右为廖彩彤。

（柔佛‧新山26日讯）柔佛州妇女发展及旅游委员会主席廖彩彤表示，柔州旅游局希望借由柔佛再也嘉年华活动，效仿邻国的牛车水，把柔佛再也年货城打造成民众购买年货的必到之处。

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“同时，（我们希望）推广给更多本地民众，吸引外国游客到来，也促进各族的文化交流，共同感受农历新年的气氛。”

摊位租金降至每个2800令吉

她说，柔州旅游局负责规划和管理，希望营造有别以往的柔佛再也年货城，当中包括把租金降至每个摊位2800令吉。

廖彩彤昨晚在该年货城的开幕仪式上致词时指出，柔佛苏丹依布拉欣陛下亲临柔佛再也嘉年华，与大家一起迎接华人农历新年，意义非凡。

“柔州的子民和平共处，不分种族、宗教和信仰，一起欢庆各大节日，再次展现陛下一直以来推崇的柔佛子民和谐共处精神。”

柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安、柔佛州秘书拿督阿兹米，以及多位州议员和州行政议员也都出席了年货城的开幕仪式。

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由柔州旅游局第一次举办的柔佛再也嘉年华，结合年货城、美食、舞台表演及旅游抽奖，成为民众采购年货的好去处，昨晚更是迎来柔佛苏丹依布拉欣陛下驾临，使热闹的现场更显欢腾。

陛下驾临年货市集，民众纷纷举起手机拍摄陛下风采。

陛下离去时向民众展示爱心手势，让大家乐开怀。

舞台表演 各式餐车

年货市集今年新风貌

位于柔佛再也花园德达14路的年货市集今年改变风貌，除了传统的年货销售，会场也搭起舞台呈献各项表演，并有各式各样的餐车营业，让民众享受买东西、吃东西的乐趣。

最令民众和贩商惊喜的是陛下首度到访该年货城，趁此难得机会，大家纷纷举起手机拍摄陛下风采。

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在瑞狮迎宾后，陛下与嘉宾进行大合照，同时为一幅洋溢春暖花开、富贵满堂的牡丹水墨画点墨，作为年货城开幕仪式。

苏丹与嘉宾齐捞生

廖彩彤则赠送文房四宝给陛下，陛下随后与嘉宾一起捞鱼生，现场喊起“兴、旺、发”的吉祥语，增添喜庆氛围。

大会安排汇集三大民族的舞蹈表演，陛下离开宴会场地前还赠送红包给小朋友、逛年货城及与贩商交流，贩商也赠送年货给陛下。

陛下前后逗留约一个小时，离去时向民众展示爱心手势，让大家乐开怀。

柔佛再也嘉年华共设65个摊位，于1月21日至2月3日下午4时至晚上10时营业。