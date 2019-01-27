专家：击败佐科需要外星人‧“纳达尔最接近” 佐科维治是目前这个男子网坛最顶尖的球员，他在最近10次与纳达尔的比赛中赢了8次，其中包括去年7月温网半决赛那场惊心动魄的5盘大战，当时佐科维治在决胜盘以10比8惊险取胜。

今年的澳网男单将上演塞尔维亚球王佐科维治（右）和西班牙球王纳达尔之间的巅峰对决，佐科维治放眼在第7个澳网决赛第7次捧杯，纳达尔则力争双圈大满贯。

（墨尔本27日综合电）塞尔维亚球王佐科维治与西班牙球王纳达尔星期日将在澳网男单决赛展开巅峰之战，ESPN专栏作家波多撰文表示，佐科维治在本届澳网的出色表现再次印证了一点，他似乎在另一个维度打球，想要击败他，可能需要一位“外星人”才行，而这个“外星人”，有可能就是纳达尔。

广告

佐科维治是目前这个男子网坛最顶尖的球员，他在最近10次与纳达尔的比赛中赢了8次，其中包括去年7月温网半决赛那场惊心动魄的5盘大战，当时佐科维治在决胜盘以10比8惊险取胜。

两人2012澳网曾激战6小时

此外，佐科维治和纳达尔已经交锋了52次，佐科以27比25领先，纳达尔输掉的比赛包括他们在2012年澳网决赛那场耗时5小时53分钟的马拉松大战，佐科已放话要复制7年前笑到最后的结果。

而接下来纳达尔能做些甚么，让佐科维治“打得不好”，或者说——好得有限不足以赢得胜利呢？波多认为，只有3个方面，而且它们是相互关联的。

首先，纳达尔必须能够保持自己的发球水平，让它像本届澳网迄今为止那么出色。这一点说起来容易但是做起来难，原因有两个：大满贯决赛的压力和佐科维治超高水平的接发球能力。佐科维治被公认为目前巡回赛场上接发球能力最为出色的选手，想要限制住他，必须要有非常出色的发球才行。

称纳达尔需底线上击败佐科

广告

第2，纳达尔必须要想办法在底线上击败佐科维治，即使在接发球时也是如此，他承受不起站在底线后几公尺的距离来面对佐科维治的击球。

第3，纳达尔必须有效利用佐科维治的发球，尤其是二发。佐科维治是一名出色的防守球员，他能够非常高效的从防守转向进攻，当他一发失误之后，他有一种倾向，那就是安全的完成二发，他相信自己有能力将其结合起来，最终赢得这一分。

这场男单巅峰对决，不管谁胜出，都将创造历史，且看是第7次晋级决赛的佐科维治延续决赛不败的定律第7次捧杯，还是纳达尔10年之后终圆双圈大满贯之梦。

携手捷克女将称霸混双

34岁拉姆首度圆梦

广告

赛会3号种子、捷克女将卡雷茨科娃与美国男将拉姆在澳网溷双决赛以7比6（3）、6比1完胜澳洲本土外卡组合沙尔玛与史密斯，捧起了合作以来的第一座大满贯冠军奖杯。

这是卡雷茨科娃的第3个大满贯双打冠军，去年她与同胞西尼亚科娃合作，获得了法网和温网的女双冠军；34岁的美国老将拉姆则是首次赢得大满贯冠军，此前他曾在2016年美网溷双决赛屈居亚军。

赛季10场不败澳网封王

法组合成就男双全满贯

携年初多哈赛男双冠军来到澳网的法国组合赫柏特与马胡，在澳网延续赛季不败金身，他们星期日在男双决赛以6比4、7比6（1）力克东道主约翰皮尔斯与芬兰选手孔蒂宁封王。澳网夺冠后，赫柏特与马胡成为历史第8对成就男双全满贯壮举的组合。