再度任《水行侠》续集导演？ 温子仁先看剧本

(美国27日讯)电影《水行侠》(Aquaman)在全球创下票房佳绩,登“DC扩展宇宙”最高票房,如今传出好消息,《水行侠》续集目前已在筹备阶段,报道曝光后,导演温子仁(James Wan)在推特上转发该则消息,被影迷揣测为默认。根据外媒报道,华纳兄弟电影公司决定,让温子仁负责监督所有筹备工作,包括由他来决定编剧,他还可以选择在看过续集电影剧本后,再决定是否继续执导续集。

温子仁的发言人出面回应,称他在完成《水行侠》艰的制作过程及宣传行程后,目前尚在休息中,而他也不会这么快决定续集的内容,“除非找到‘值得拍’的剧本。”温子仁目前也尚未确定是否接下《水行侠》续集导演一职。

“For years Aquaman has been an orange-shirted punchline... No one is laughing anymore. And this weekend when the King of Atlantis surpasses the Dark Knight of Gotham City, orange will officially be the new black for Warner Bros.”



