再度任《水行侠》续集导演？ 温子仁先看剧本 电影《水行侠》（Aquaman）在全球创下票房佳绩，登“DC扩展宇宙”最高票房，如今传出好消息，《水行侠》续集目前已在筹备阶段，报道曝光后，导演温子仁（James Wan）在推特上转发该则消息，被影迷揣测为默认。

温子仁转发《水行侠》开拍续集的报道，但还没未确定是否接下《水行侠》续集导演一职。

（美国27日讯）电影《水行侠》（Aquaman）在全球创下票房佳绩，登“DC扩展宇宙”最高票房，如今传出好消息，《水行侠》续集目前已在筹备阶段，报道曝光后，导演温子仁（James Wan）在推特上转发该则消息，被影迷揣测为默认。根据外媒报道，华纳兄弟电影公司决定，让温子仁负责监督所有筹备工作，包括由他来决定编剧，他还可以选择在看过续集电影剧本后，再决定是否继续执导续集。

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温子仁的发言人出面回应，称他在完成《水行侠》艰的制作过程及宣传行程后，目前尚在休息中，而他也不会这么快决定续集的内容，“除非找到‘值得拍’的剧本。”温子仁目前也尚未确定是否接下《水行侠》续集导演一职。