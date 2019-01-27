英足总杯‧5球狂胜伯恩利‧曼市火力冠五大联赛 曼市凭藉热苏斯、贝尔纳多．席尔瓦、德布劳内、阿奎罗和对手球员凯文．朗自摆乌龙，成功再次取得一场大胜。

曼市射脚热苏斯（左）在英足总杯第4圈对垒伯恩利时再次破门，助队以5比0大胜，而他在近5仗已攻入8球。（图：法新社）

（伦敦27日综合电）是的，“蓝月亮”曼市又收获了一场大胜，他们在英足总杯第4圈（32强）主场以5比0击败伯恩利，在新一年已有5场比赛是以3球或以上取胜，因此球迷已见怪不怪。

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在英足总杯第4圈，曼市凭藉热苏斯、贝尔纳多．席尔瓦、德布劳内、阿奎罗和对手球员凯文．朗自摆乌龙，成功再次取得一场大胜，而这是他们继英足总杯第3圈以7比0击败英冠球队罗瑟勒姆、英联赛杯首回合以9比0横扫英甲球队伯顿，及联赛以3比0轻取沃尔弗罕普敦和哈德斯菲尔德后，又一场打入3球或以上、且没有丢球取胜的比赛。

曼市在去年12月杪一度在联赛连败水晶宫和南安普敦，但在进入新一年后，他们恢复了正常水平，如今已在各战线打出一波8连胜，当中打入惊人的33球，场均超过4球。而本赛季迄今为止，曼市在各战线的总进球数为108球，继续称霸五大联赛，其他队伍是望尘莫及。

曼城双雄各线皆8连胜

除了曼市，英超目前还有“红魔”曼联在各战线收获8连胜，而红魔在由索尔斯克亚执教后也火力全开，但相比起曼市是小巫见大巫，毕竟他们在8仗所打入的22球还比蓝月亮少了11球。

火力凶猛对曼市来说已是家常便放，但更难得的是他们的防守还非常稳固，已连续5场不失球，总计为566分钟。

如今，在英足总杯成功晋级16强后，曼市仍保持在联赛、欧冠、英联赛杯和英足总杯四线争冠的希望，而以他们目前攻守表现达到巅峰的状况来看，要在本赛季实现4冠王壮举是绝对有机会。

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英超其余球队方面，沃特福德客场以2比0击败纽卡索，也成功晋级，而沃尔弗罕普敦和布莱顿分别以2比2及0比0战平英甲球队什鲁斯伯里和英冠球队西布隆，埃弗顿和西罕则意外以2比3及2比4分别不敌英冠球队米尔沃尔和英甲球队温布顿。