澳网见证亚洲荣耀传承‧大坂：登顶世界第一好漫长 尚不满22岁的日本新星大坂直美鏖战3盘险胜柯薇托娃，继去年美网后夺得个人第2座大满贯冠军。对于自己在週一登顶世界第一的历程，日本新星直言过程很漫长。

日本新星大坂直美以2比1战胜捷克名将柯薇托娃夺得澳网冠军，也首次登顶世界第一，她星期日到墨尔本布莱顿海滩拍摄冠军写真。（图：法新社）

（墨尔本27日综合电）2019澳网女单决赛落幕，尚不满22岁的日本新星大坂直美鏖战3盘险胜柯薇托娃，继去年美网后夺得个人第2座大满贯冠军。对于自己在週一登顶世界第一的历程，日本新星直言过程很漫长。

广告

从去年美网到今年澳网豪取14连胜，大坂直美连续夺得了两项大满贯冠军，书写了亚洲网球的新历史。巧合的是，女单的颁奖嘉宾正是亚洲第一个夺得大满贯单打冠军的李娜，两人交接奖杯的时刻，也被视为亚洲网球大旗的交接仪式。

称看到李娜颁奖很感动

在赛后发布会上，大坂直美表示并不知道李娜会颁奖，看到李娜的那一刻自己又感动又想哭：“我没有预料到会在颁奖典礼上见到李娜，一开始我有点震惊，我有一点想哭，但我又不想再次在领奖台上落泪。不过，我真的很感动，感觉自己很荣幸。”

除了追平李娜的大满贯纪录、成为首位夺得澳网女单冠军的日本球员，大坂直美还创造了另一项历史，她成为了2001年的卡普里亚蒂之后，第一位在夺得大满贯处女冠之后又立马称霸下一项大满贯的女子球员，也是2014至2015的美国球后“小威”塞莉娜．威廉斯之后，首位连续夺下美网和澳网冠军的球员。

史上首位登世界巅峰亚洲人

12个月之前，大坂直美的世界排名还在70位开外，但今年澳网之后，她就将登顶世界第一，成为了引人电脑排名系统以来的第26位WTA单打世界冠军，也是历史上第一位登顶单打世界第一的亚洲选手。

广告

一年之内排名火速的飙升，大坂直美却觉得过程很漫长：“外人可能会觉得很快，但我很清楚自己每一场练习和每一场比赛所付出的努力，也知道每个球员为了保持巅峰做出的牺牲，我感觉并不快，过程有些漫长。”