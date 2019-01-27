派逾5千福袋给民众·隆中华赴3地踩街报喜 吉隆坡中华独中学生车队浩浩荡荡地出发，前往三地踩街报喜，派发逾5000个福袋给民众。

“踩街报喜”的师生在出发前合影。 （图：星洲日报)

（吉隆坡26日讯）吉隆坡中华独中学生车队浩浩荡荡地出发，前往三地踩街报喜，派发逾5000个福袋给民众。

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隆中华“踩街报喜”车队今早8时从隆中华出发，前往怡保路三英里（Jalan Ipoh Batu3）与皆得花园（Taman Kaya）、增江北区巴刹及甲洞卫星市巴刹，向居民及民众派发福袋。

福袋内包含全校学生亲手制作的红鸡蛋以及百年校庆系列活动表，除了让更多人知道该校的活动，也趁着农历新年的到来，将满满的祝福送给所有支持华教的各族人士。

张梅莲：分享庆百年校庆喜悦

校长张梅莲在“车队踩街报喜”活动开幕礼上致词时表示，透过该活动感受到该校百年校庆的浓烈气息，趁着农历新年即将到来，让全校师生一起参与该活动。

她也感谢全校师生一起协助包装福袋，把逾5000人的满满祝福，派发给居民及民众，一起欢庆百年校庆的喜悦。

“到校外派发福袋的学生，记得要挂上满满的笑容，展现我们隆中华的朝气，把喜悦的气氛带给群众。”

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隆中华学生们手握春联，到新落成的中华广场排出“100”字阵来纪念即将到来的百年校庆。（图：星洲日报）

林景清：培养学生对中华文化兴趣

隆中华董事长丹斯里林景清表示，该校每年都举办挥春比赛，让学生展现他们书法的专长，而今年特邀5名书法家前去挥毫，让学生亲眼看见这些学长对于书法的热爱，借机培养学生对于中华传统文化的兴趣。

他说，该校一直宣扬中华传统文化与精神，就连学校的设计也带有含义，展现出中华文化的特征。

“从外观看，我校的建筑设计十分普通，惟有走入校园内才可发现别有洞天，如中华广场不仅美观，也十分通风，即使全校师生都在该处集会，也不会因为闷热而有学生不支昏倒，这就与华人都注重的‘内在美’不谋而合。”

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他透露，该校一直在为未来的发展而计划，希望能够迈向更远的道路，如设立大学学院等，让该校能够更上一层楼。

鼓励学生参与“车队踩街报喜”

林景清也表示，学校鼓励学生积极参与“车队踩街报喜”活动，希望学生在参与筹备该活动及出外“踩街”的过程中，能够训练他们与社会接触，锻炼与壮胆。

“有些学生的学术成绩非常优秀，但却不敢积极表现，惟有鼓励他们参与更多的活动，与更多人接触，将来踏出社会时才有能力及胆量去冲刺及表现。”

出席者包括隆中华董事李成才、沈福及总务王志强等。

师生不分种族齐挥毫

隆中华今日也在光前堂举办“2019年‘挥’煌中华百年‘春’全校挥春比赛”，全校师生不分种族，纷纷参与上述比赛。

隆中华也邀请5名书法家，即曾木华、谢豪杰、潘仕屏、曾楚光及冼润梨到场挥毫；比赛结束后，学生也手握春联，到新落成的中华广场排出“100”字阵以示庆祝。