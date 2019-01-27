NBA‧险胜绿衫军巩固西部榜首‧勇士连胜达第10场 目前勇士战绩为35胜14负，在西部排第一；而东部第5的“绿衫军”塞尔蒂人此役后战绩为30胜19负。

勇士靠著杜兰特（右）的33分，以115比111惊险拿下塞尔蒂人。（图：美联社）

（波士顿27日综合电）卫冕冠军金州勇士昨日在作客波士顿塞尔蒂人时陷入苦战，整场战得难分难解，但最终靠著杜兰特的33分以及“浪花兄弟”柯里与汤普森联手攻下的45分，终场以115比111惊险收下10连胜，继续刷新NBA本季的最长连胜纪录。

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病愈复出的艾尔温此役得到32分10助攻6篮板2抄截，阿尔霍福德22分13篮板3助攻2阻攻，塔图姆20分5篮板3助攻，唯还是敌不过勇士，主场10连胜势头因此终结。

目前勇士战绩为35胜14负，在西部排第一；而东部第5的“绿衫军”塞尔蒂人此役后战绩为30胜19负。

至于替补上阵的林书豪昨日在作客波特兰时拿下10分2篮板6助攻，杨恩打出全队最佳的30分2篮板8助攻，但老鹰终场仍以111比120不敌拓荒者，在连续5战的西部客场之旅中取得开门黑。

博波维治执教客场胜率最高

另外，即将迎接70岁大寿的博波维治在率队击败鹈鹕后，生涯执教客场胜利累积达到521胜，超越帕特莱利，跃升联盟史上第一。

而博波维治NBA执教生涯拿下1225胜561败，总胜场数仅次于尼尔森的1335胜与威金斯的1332胜。

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在博波维治的执教下，马刺连续21年闯进季后赛，创下连续18年至少50胜的空前成就，并且5度夺下总冠军。