心系奥运但伤势未愈·张俊虹心急不得 虽然很想尽快恢复训练，但大马的跳水世界冠军张俊虹碍于伤势还未完全复原，只得无奈继续专心休养。

虽然想尽快恢复训练，但张俊虹目前的伤势还未完全复原，因此她只能专心休养。（照片来源：张俊虹instagram）

（吉隆坡27日讯）虽然很想尽快恢复训练，但大马的跳水世界冠军张俊虹碍于伤势还未完全复原，只得无奈继续专心休养。

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去年8月，大马的2016年裡约奥运会银牌得主及2017年世界冠军张俊虹不慎膝盖受伤，此后就展开漫长的康复期，但伤势迄今还未完全复原。

为了争取2020年的东京奥运会资格，张俊虹当然想尽快返回赛场，但她如今却因伤势迟迟未能展开训练，内心自然会感到焦躁。

不过，张俊虹了解欲速则不达这个道理，因此就算百般无奈，也得等到伤势完全复原才会恢复训练。她说：“我现在还未展开训练，我还未100%复原，目前还在养伤。我会听取医生的建议，一旦我的身体检查报告显示我已完全复原，那我才会重新展开训练。”

需时间与新教练李锐沟通

“因此，我不会急著展开训练，我会衡量自己的情况，细心的照顾自己的伤势，进行有必要的措施，一步一步慢慢等待完全复原的一天到来。”

在这样的情况下，张俊虹应该在3月才会恢复训练，她因此错过3月1至3日于日本相模原市举办的今年首站世界跳水系列赛。

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另外，张俊虹也需要时间与新教练李锐进行沟通，这名中国籍教练将在农历新年结束后加入大马跳水队。

在张玉昆辞职后，大马泳总找来此前在加拿大一家跳水俱乐部执教的李锐成为新教练，后者还是中国世界冠军司雅杰与秦凯的儿时教练。

虽然张俊虹此前曾表示她在由杨祝梁执教时感到比较舒服，但她表示要与新教练合作是完全没问题。

41岁的李锐在加入大马跳水队后将与前国手李腾和澳洲籍教练布洛克合作。