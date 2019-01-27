陈炟谕·变质的施赠贫老 每年农历新年的前夕，不少社会团体或企业会举办施赠贫老活动，包括捐赠物资、宴请贫老或派发红包给年长者，以体现社会关怀精神。

每年农历新年的前夕，不少社会团体或企业会举办施赠贫老活动，包括捐赠物资、宴请贫老或派发红包给年长者，以体现社会关怀精神。

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然而，这几年的采访经验让我看到社会贪婪的一面，许多不符合资格者，也争相去分一杯羹，造成资源分配不均，出现争先恐后的狼藉场面。

根据我看到的场面，许多施赠贫老活动的反应都非常热烈，一些贫老不惜清晨时间就开始排队等候，但在僧多粥少的情况下，一些迟来者就被迫拒于门外。

主办单位自然遗憾无法提供更多名额，但更失望一些成功登记的年长者，其实有些来自家境还尚不俗的。

曾有主办单位透露，他们目睹过一些家境好的年长者“挣破头”来登记拿施赠恩物或红包，就是为了讨吉利，不过他们夺掉的名额，却让许多真正需要帮助的贫老无法获得援助。

也有一些单位向媒体表示，为了防止这些不怀好意的人冒充贫老接领恩物，当局会事先进行审核批准或进行家访，以确保真正有需要的人受惠。

不过，对于一些大型的施赠贫老活动，如参与的贫老数超过数百人，主办单位通常只列出基本条件，并不会严谨审核登记者的资料，所以也仅能警惕申请者需“自律”和礼让，把名额让给所需的人。

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我记得日前州政府的“走，购物”活动上，看到受惠者利用100令吉购物券去购买一箱啤酒，虽然没有明文规定买什么，但州政府当初推行这项福利计划的用意就是希望帮助贫老能在新年前夕添购新春用品，而非用于购买奢侈品或贵重物品。

如今距离农历新年还剩一周时间，相信过后还有不少社团或企业会陆续举行施赠贫老活动，希望这些贪婪问题不再发生，让真正的贫老受惠，我想这才是新春施赠贫老的意义吧。