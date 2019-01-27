亚洲杯‧蓝武士VS波斯铁骑‧东西亚最强之对决 东亚最强球队vs西亚最强球队，最终哪队能拿下决赛门票？

效力德甲不莱梅维登的日本射脚大迫勇也（中）虽不慎在小组赛首轮后受伤，但他会在半决赛对垒伊朗时以完全康复的状态上阵，这将加强日本进攻端的威胁力。（法新社照片）

（阿布扎比27日综合电）东亚最强球队vs西亚最强球队，最终哪队能拿下决赛门票？

广告

2019年亚洲杯将在28日展开首场半决赛，由东亚一哥“蓝武士”日本对垒西亚一哥“波斯铁骑”伊朗，而这也是亚洲排名第3的球队與第1的球队之间的对决。

本届赛会半决赛的其中三席由伊朗、卡塔尔和阿联酋拿下，这也意味著日本受到三支西亚球队的围剿，而日本若在半决赛不敌，这也意味著本届赛会的冠军将由西亚球队夺得。

日伊皆亮相俄世杯正赛

日本和伊朗皆成功晋级去年俄罗斯世界杯的正赛，两队的阵容中接近一半都是旅欧球员，可谓实力相当。若以在本届赛会的状态来看，在过去5仗打入12球且0失球的伊朗会比打入8球丢3球的日本出色，因此理应更受看好能取胜，但若以阵容的整體性来看，日本在主力和板凳的厚度会比较出色。

日本有多达7名球员效力五大联赛球队，这让所有亚洲球队都望尘莫及，吉田麻也、酒井宏树、柴崎岳、干贵士、大迫勇也和武藤嘉纪都是耳熟能详的球员。其中，28岁的大迫勇也是日本目前的第一射脚，他在本届赛会的小组赛首仗对垒土库曼斯坦时梅开二度，但之後却不慎右臂部受伤，直到8强对垒越南时才以替补的身份复出。

而在对垒伊朗时，大迫勇也将以完全康复的状态上阵，他的复出让日本士气大增，队友们在受访时纷纷表示大迫勇也将加强球队的进攻威胁力。

广告

防守最让日本担心

不过，日本最叫人担心的是防守，他们在对垒弱旅土库曼时竟丢了两球，而他们虽然在过去两仗皆实现零封，但伊朗的整體进攻行雲流水，相信蓝武术还是感受巨大的压力。

由於本届亚洲杯东道主是阿联酋，因此伊朗算是占據了半个主场优势，这将成为他们在对垒日本时的一大忧思。

双方上一次在亚洲杯相遇还要追溯至2004年，两队在小组赛以0比0握手言和。之後，两队在2005年的世界杯入选赛再次相遇，各得一场2比1的胜利。而他们近一次交手是在2015年，两队以1比1战平，因此在近4次交手，双方1胜2平1负平分秋色。