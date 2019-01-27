接连上阵被搾干‧孙兴慜：我确实累了 不过，韩国媒体表示孙兴慜在亚洲杯被搾干，韩媒认为韩国主帅本托不应该在中韩之战中派上孙兴慜，这严重影响了热刺球星此后比赛的发挥。

普遍上认为孙兴慜被操坏，才会在比赛中表现不佳，造成了韩国最终的落败。（图：法新社）

（阿布扎比27日综合电）亚洲天王孙兴慜在亚洲杯8强对垒卡塔尔中表现低迷，韩国最终也以0比1落败，59年来始终与亚洲杯冠军无缘。赛后，孙兴慜主动揽责，他坦承自己确实太累了。

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不过，韩国媒体表示孙兴慜在亚洲杯被搾干，韩媒认为韩国主帅本托不应该在中韩之战中派上孙兴慜，这严重影响了热刺球星此后比赛的发挥。

因为与热刺的协议，孙兴慜在亚洲杯小组赛第三场前才抵达阿联酋，而两天后他就在对阵中国队的比赛中首发，因为要与国足拼一个C组头名的位置，因此本托不敢大意。

进入16强，韩国对阵巴林需通过加时赛才艰难晋级，在前腰位置上的孙兴慜并没有发挥出其速度、冲刺和射门能力。8强对卡塔尔，孙兴慜自然再成对手的围剿目标，身心俱疲的孙兴慜此役仍然碌碌无为。

与热刺神勇判若两人

赛后，孙兴慜失落地说：“来到阿联酋后，我总是失眠，体能也出现了问题。我不知道该说什么，说实话这场比赛我没有做好准备，我确实有些累……”

过去一个半月的时间，孙兴慜踢了将近15场比赛，即便是铁人也要到了体能极限。

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韩媒认为，孙兴慜从淘汰赛开始就显得身体沉重，这与在热刺的他判若两人。

孙兴慜坦言，自己知道外界对于他的期待，但体能确实让他无法发挥出自己的水准。“我对自己很生气，不敌卡塔尔都是因为我。在亚洲杯上没有能轻易战胜的对手，四年前我们距离亚洲杯仅有一步之遥，这一次遗憾被淘汰。”