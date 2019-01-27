接连上阵被搾干‧孙兴慜：我确实累了
2019-01-27 16:46
接连上阵被搾干‧孙兴慜：我确实累了
不过，韩国媒体表示孙兴慜在亚洲杯被搾干，韩媒认为韩国主帅本托不应该在中韩之战中派上孙兴慜，这严重影响了热刺球星此后比赛的发挥。
（阿布扎比27日综合电）亚洲天王孙兴慜在亚洲杯8强对垒卡塔尔中表现低迷，韩国最终也以0比1落败，59年来始终与亚洲杯冠军无缘。赛后，孙兴慜主动揽责，他坦承自己确实太累了。
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不过，韩国媒体表示孙兴慜在亚洲杯被搾干，韩媒认为韩国主帅本托不应该在中韩之战中派上孙兴慜，这严重影响了热刺球星此后比赛的发挥。
因为与热刺的协议，孙兴慜在亚洲杯小组赛第三场前才抵达阿联酋，而两天后他就在对阵中国队的比赛中首发，因为要与国足拼一个C组头名的位置，因此本托不敢大意。
进入16强，韩国对阵巴林需通过加时赛才艰难晋级，在前腰位置上的孙兴慜并没有发挥出其速度、冲刺和射门能力。8强对卡塔尔，孙兴慜自然再成对手的围剿目标，身心俱疲的孙兴慜此役仍然碌碌无为。
与热刺神勇判若两人
赛后，孙兴慜失落地说：“来到阿联酋后，我总是失眠，体能也出现了问题。我不知道该说什么，说实话这场比赛我没有做好准备，我确实有些累……”
过去一个半月的时间，孙兴慜踢了将近15场比赛，即便是铁人也要到了体能极限。
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韩媒认为，孙兴慜从淘汰赛开始就显得身体沉重，这与在热刺的他判若两人。
孙兴慜坦言，自己知道外界对于他的期待，但体能确实让他无法发挥出自己的水准。“我对自己很生气，不敌卡塔尔都是因为我。在亚洲杯上没有能轻易战胜的对手，四年前我们距离亚洲杯仅有一步之遥，这一次遗憾被淘汰。”
文章来源：星洲日报‧体育‧2019.01.27
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