出门带手机即可购物·新古毛建建无现金交易城镇 乌雪县议会放眼在今年内，将为新古毛打造为全雪州首个无现金交易城镇。

电子钱包可直接将用零用钱转予第3方，方便父母控制子女的零用钱消费。（图：星洲日报）

（乌雪26日讯）乌雪县议会放眼在今年内，将为新古毛打造为全雪州首个无现金交易城镇。

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届时，只要一机在手，无论身在何处均可足不出户，随时随地缴付门牌税、更新执照、支付水电费等账单，再也没有因为迟缴而被罚款的烦恼。

出门逛街，没有零钱亦不碍事，取出手机即可在弹指之间购买美食、土产和杂物，实现无现金生活的理念。

苏基里：雪拥60%电子钱包用户

乌雪县议会主席苏基里表示，配合政府欲在2025年成为东盟龙头老大的先进州宏愿，以电子钱包取代现金是势在必行。

“推行电子钱包的3大要角是地方政府、人民与商贩。如能有制造更多无现金交易的用户、条件和环境，则可带来更事半功倍的效果。”

“有鉴于此，我们选了亚通数码服务私人有限公司的电子钱包Boost Axiata做为合作伙伴，因为在该公司的300万用户中，有近60%或相等于180万人是雪州人民。这个数目，能让我们有一个坚稳的开始。”

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他强调，乌雪已万事俱备，可先人一步大展拳脚，朝无现金城镇的目标迈进。

地理环境占优势设备齐全

苏基里指出，电子钱包的概念亦受国家银行推崇，尤其是在全国商业活动最为蓬勃的雪兰莪，因为它比起现金交易更安全和低成本。

“选在新古毛成为雪州的首站，是因为地理环境上他更靠近首都、居民接受度较偏远地带为高，城镇面积虽小，但设备却一应俱全，除了易于集中管理和教育，更拥有行政中心做为实施政府政策的强大后盾。

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“我们相信，只要新古毛成功，其余各区的推行自然水到渠成。”

他补充，乌雪县议会是雪州首个推出Jompay电子银行、自动收款机的地方政府，健康的收费系统获奖无数，去年9月更因为提出全镇奉行无现金政策的概念，获雪州大臣办公室独资子公司SSDU革新有限公司颁发奖项。

新古毛夜市已正式採用电子钱包。（圖：星洲日報）

办解说会让商贩试跑

苏基里说，县议会是于去年初开始制造声音，让公众做好接受改变的准备。

“我们先在4月举办电子钱包解说会，向约150名商贩解说政府未来的趋势，并于同月在开斋市集进行试跑。当时，仅有15名小贩参加。”

电子钱包使用方便实际

尔后，县议会决定向全部420名职员发放每人100令吉的电子钱币，迅速的制造了使用需求，迫使食堂经营者加入成为会员，提供买卖环境。

“到了8月，在新古毛镇的293名店中，有55人参与。夜市的145名小贩中则有34人愿意接受电子付款。”

苏基里解释，人数不踊跃并未反映居民的真实接收度，而是受到国家银行的律法所限，即未向商业注册局注册的商贩，不可向消费者收费，造成小店主和小贩无法加入。

“县议会正着手处理向国家银行洽商的事宜，我们盼能以小贩执照取代商业执照，让更多人使用电子钱包。”

他笑言，来乌雪走马上任前，他并对没有实感的电子钱包毫无感觉，但在使用后发现比现金回扣十分诱人，用起来更方便和实际。

“每刷一次Boost钱包便可摇晃一次赢取现金回扣，从最低的50仙至最高的5令吉我都收纳过，来乌雪不到一年我便已经爱上了这种新式付费法。”

他透露，县议会有计划在将来全面推行电子钱包化，即在为人民处理各项公务时不收取现金，以减低成本和增加收入，俾供乌雪的各项发展用途。

赛夫（右起）和苏基里率领官员到夜市，向居民讲解电子钱包的好处时自拍。（图：星洲日报）

赛夫：可杜绝假钞等欺骗行为

新古毛电子钱包化最主要的推手，即县议会财务主任赛夫指出，县议会过去一年的交易额达到8200万令吉，而随着人口与商业活动的与日俱增，数额势必逐年增加，有必要减少纸本收据和记录、聘请保安和解款车运送巨款至银行的时间、金钱与交通成本。

“政府每年印制新钞的成本也很高，十分不环保。”

在解释推行电子钱包的缘起时，赛夫坦言现代的不法之徒很利害，假钞从10至100令吉都有，县议会便因常收到假钞而深感苦恼，认为可用科技杜绝此种欺骗行为。

“未及存入银行的巨款也曾遭到爆窃，让我们损失惨重。”

他说，人们对电子钱包最大的抗拒在于安全问题，害怕手机一旦遗失，钱包内的金钱便会被转走。

“其实电子钱包有多重保安系统，包括需要个人指纹、密码和认证方能动用金钱。相比起钱包被偷或被抢便肯定会有金钱损失，实际上电子钱包更安全。”