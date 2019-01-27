西甲‧摘3连胜紧追巴塞‧马体会争冠锲而不舍 马德里体育会在本轮联赛凭藉格里兹曼和索尔破门，主场以2比0击败加泰，收获联赛3连胜，在积分榜继续紧咬领头羊巴塞罗那。

马体会的法国球星格里兹曼在本轮破门后，在本赛季联赛的进球数终于上双，他上阵21次贡献10球7助攻。（图：法新社）

（马德里27日综合电）马德里体育会在本轮联赛凭藉格里兹曼和索尔破门，主场以2比0击败加泰，收获联赛3连胜，在积分榜继续紧咬领头羊巴塞罗那。

广告

西甲在本周展开第21轮联赛的争夺，而目前有机会与巴塞争冠的基本上只剩马体会。少赛一场的巴塞目前积46分排在榜首，领先本轮主场以5比0大胜勒万特的塞维利亚和同样少赛一轮的老四皇家马德里10分，但争冠路上还有马体会紧紧咬住不放，后者在本轮取胜后仅落后巴塞2分。

马体会在本轮取胜后，在联赛已18轮保持不败，战绩是11胜7平，此外也在联赛过去12次主场未尝败绩，战绩是9胜3平。

而经过在本轮破门后，马体会的法国球星格里兹曼在本赛季联赛的进球数已达到双位数，他目前在联赛上阵21次贡献10球7助攻，表现非常亮眼。

志在争四的加泰在本轮输球后积31分，落后少赛一场的老四皇马5分。

塞维利亚大胜反弹

此前在联赛经历4轮不胜（2平2负）的“南方公牛”塞维利亚总算在本轮反弹，他们凭藉本耶德尔、安德雷席尔瓦、萨拉比亚、普罗梅斯和瓦斯奎兹破门，以一场大胜重振士气。

广告

本耶德尔、安德雷席尔瓦和萨拉比亚三将本赛季表现出色，本耶德尔上阵18次贡献10球5助攻、席尔瓦上阵20次打入9球，而萨拉比亚则已送出7个助攻。

另一仗，华伦西亚主场以3比0击败比拉里尔，收获了2连胜，目前积29分排在第7，而比拉里尔则已8轮不胜（4平4负），积18分排名倒数第二。