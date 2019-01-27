2019年要争足奥运积分‧蓬帕薇矢自我突破 泰国女单蓬帕薇期待能在2019赛季凑足积分以获得2020东京奥运参赛资格，并寻求在国际赛中取得突破。

蓬帕薇周六从印尼马不停蹄前往云顶代表安邦再也出征女单战，最终仍成功全取3分，助队一度扳平比分。（照片来源：紫盟官方脸书）

（云顶27日讯）泰国女单蓬帕薇期待能在2019赛季凑足积分以获得2020东京奥运参赛资格，并寻求在国际赛中取得突破。

广告

在紫盟联赛为安邦再也效力的蓬帕薇表示，自己在国际赛大多在首圈或次圈出局，但此次印尼大师赛成功打进8强，虽然8强不敌印度名将赛娜，但曾于次圈勇挫4号种子日本强敌山口茜。

蓬帕薇坦承：“我与世界顶尖球员无论在实力和心理方面皆有一段差距，接下来我将持续刻苦训练，并研究自身技术能力缺失，尤其是杀球的力量和准确度。”

在泰国羽球队中，现排名世界第8的拉查诺，第18名的妮查和第23名的布莎南也是其奥运资格的强力竞争者，对此世界第22名的蓬帕薇表示，“我不与其他人竞争，我自己与自己竞争。”

因泰羽训练不搭配而退队

蓬帕薇透露，因进步面临瓶颈，并认为泰国羽球国家队现行的训练系统与自己不搭调，她于今年1月退出国家队，现已加入球会，但仍在寻求赞助商。

蓬帕薇指出，她与同为自由人的拉查诺分属不同球会，赞助商也不同，未来应不会有合练的机会。

广告

现年21岁的蓬帕薇曾于2016年获得世青亚军，并于2018年吉隆坡东运夺得羽球女单银牌，但至今只曾赢得3座国际挑战或系列赛冠军。

蓬帕薇有华人血统

蓬帕薇透露，拥有华人血统的她曾在中学时期学习华语，并被老师取中文名为“林美妙”，林是她爷爷的姓氏。

蓬帕薇此次是在周五止步印尼赛之后，隔日便风尘仆仆赶到云顶，代表安邦再也出阵紫盟决赛圈3/4名次赛，而她也在第2场女单以3比1战胜香港的叶姵延，唯安邦再也最终还是不敌八打灵，以第4名收官。

广告

蓬帕薇透露，她是于周六早上6点从印尼出发，直至下午1点才抵达云顶，而3/4名次赛下午3点就开始。

蓬帕薇说：“我初来乍到不熟悉场地，而叶姵延已在紫盟打过3场较有信心，因此我只能保持耐心，专注在控球上，并不时自我鼓励。这是场艰难的比赛。”