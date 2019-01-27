砂首个MD2黄梨园大丰收. 果肉鲜甜出口中国中东 砂拉越首个大规模MD2黄梨种植园迎来收割期

道格拉斯（中）高举其亲自收割的MD2黄梨，左为大卫迪桑；右为阿都拉曼伊斯迈。

（古晋27日讯）砂拉越首个大规模MD2黄梨种植园迎来收割期，砂副首长兼农业现代化、土著地及区域发展部长拿督阿玛道格拉斯于今日亲自主持收割礼，并对鲜甜的黄梨果肉赞不绝口！

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由Borneo Gold Pine有限公司经营的MD2黄梨种植园是坐落在石隆门甘榜邦当班（Kampung Pandang Pan），首阶段种植计划涉及60英亩土地范围，该公司计划未来扩展至129公顷。



砂拉越是继柔佛后，国内第2个大规模种植MD2黄梨的州属。中国及中东国家市场对该品种黄梨需求高，尤其是中国每月需要进口至少100箱货柜黄梨，无论如何，我国目前只能提供约7箱货柜的黄梨，显示MD2黄梨的市场依然庞大。



根据大马黄梨工业局提供的数据，砂拉越于2017年的黄梨种植总面积为1342公顷，该年的黄梨产量为3万8025公吨，总价值为4822万令吉。至于全国的黄梨种植总面积为1万3433公顷，产量为43万8811公吨，总价值为6亿1000万令吉。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



