委国之乱‧美促各国选边站‧欧多国暗示将支持瓜伊多 产油国委内瑞拉政局出现巨变，美国上周六（26日）呼吁世界各国对委内瑞拉问题“选边”，同时切断与马杜罗政府的金融联系，欧洲多国也暗示他们也会追随美国承认委国反对派领袖瓜伊多为委国领导人。

美国国务卿蓬佩奥狠批马杜罗的“社会主义实验”破坏了委内瑞拉。（图：法新社）

（联合国／加拉加斯27日综合电）产油国委内瑞拉政局出现巨变，美国上周六（26日）呼吁世界各国对委内瑞拉问题“选边”，同时切断与马杜罗政府的金融联系，欧洲多国也暗示他们也会追随美国承认委国反对派领袖瓜伊多为委国领导人。

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美国在联合国安理会提出讨论委内瑞拉局势，俄罗斯、中国、南非和赤道畿内亚反对但未能阻止会议召开。在委国石油业有重大投资的俄罗斯指责华盛顿试图在委国推动政变，同时抨击欧盟要求马杜罗在8天内举行大选的要求。

蓬佩奥猛轰马杜罗

美国国务卿蓬佩奥在罕见联合国安理会会议上发表讲话称，马杜罗的“社会主义实验”破坏了一个曾经引以为荣的国家，导致经济崩溃，整个国家挨饿，大规模营养不良，难民逃离。

他说，安理会对委国局势的讨论刻不容缓，又指是时候各国表态支持委国哪一方，自由的力量，抑或马杜罗和他带来的混乱失控。

蓬佩奥又批评，中国和俄罗斯支持一个失败的政权，是为了从当地的投资和援助中收回数十亿美元。他并呼吁国际社会确保他们的金融系统与马杜罗政权脱节，并允许属于委国人民的资产流向该国的合法管理者。”

美国已暗示准备加强对委国的经济手段试图将马杜罗赶下台，但蓬佩奥当地拒绝详述有关计划。

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美国成功推动安理会这场会议，将委内瑞拉置于全球镁光灯中。但外交官指出，安理会的任何解决委国危机的行动，都会被拥有否决权的中俄阻挠。

中吁尊重委国人选择

中国常驻联合国代表马朝旭表示，中方呼吁各方尊重委国人民的选择。他指出，委国保持稳定和发展符合各方利益，希望各方多做有利于委国稳定的事情，国际社会共同为此创造有利条件。

对于蓬佩奥批评中俄两国为金钱利益而支持马杜罗。马朝旭对此表示坚决反对，他强调中国一贯恪守联合国宪章的宗旨和原则，尊重别国主权、独立及领土完整，从不干涉别国内政。

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俄促避免在委挑起战乱

俄罗斯驻联合国大使涅边贾表示，俄罗斯促避免在委内瑞拉挑起战乱。古巴驻联合国大使罗德里德斯也批评蓬佩奥和艾布拉姆斯对委国“蓄意的”描绘和“假新闻”

蓬佩奥上周六任命艾布拉姆斯为特使，以协助委内瑞拉“重建民主”。他是前总统里根时期在中美洲从事争议性反共运动的核心人物。

委外长指欧促8天内大选天真

此外，包括英国，西班牙，德国和法国在内的几个欧洲国家政府上周六表示，如果马杜罗8天之内不宣布大选，他们就将承认瓜伊多为总统。俄罗斯斥这最后通牒“荒唐可笑”，委国外长阿雷阿萨则称之为“天真烂漫”。

阿雷亚萨在安全理事会特别会议上表示：“没人能给我们最后期限或告诉我们是否该举行选举。你怎能对一个主权政府下最后通牒？”蓬佩奥未留下来聆听阿雷亚萨发言。

阿雷亚萨还抨击了华盛顿过去对伊拉克和利比亚的干预以及特朗普政府最近宣布将从叙利亚撤出小型军事力量。他说：“你记得发生在沙旦胡先或卡达菲身上的事情。尽管有那些保证，但他们被杀了”，“美国正在从叙利亚撤军，他们是否会试图在拉丁美洲开始一场新的战争？在委内瑞拉？我们不会让他们满意。”

阿雷亚萨告诉安理会，尽管华盛顿的干预，尽管蓬佩奥和美国副总统彭斯发表的推文表明他们煽动和支持反对派并敦促安全部队叛逃，但他的政府仍愿意与华盛顿交谈。