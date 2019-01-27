洪进兴：数大社团将入驻·推动复兴巴生北区 留台联总署理会长洪进兴表示，巴生北区商业区即将迎来数个大社团入驻，盼可一同推动复兴城市计划。

坐落在商业区内的巴生皇城会展中心，率先以身作则，将中心周边环境清理干净，挂上红彤彤的灯笼，打造舒适的地方。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生26日讯）留台联总署理会长洪进兴表示，巴生北区商业区即将迎来数个大社团入驻，盼可一同推动复兴城市计划。

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他说，当地已设有逾20家的华人社团，但据闻一些大社团近期将前来购置会所和活动中心。

“届时，希望各大华人社团可以肩并肩，一起复兴逐渐没落的巴生北区。”

他是昨晚在“台湾教育部新南向学海筑梦计划，振兴巴生旧城”发表会上这么表示。这场发表会是由雪隆留台同学会、台湾中华大学建筑与都市计划学系及景观建筑学系主办，协办单位是巴生皇城商务会展中心。

台中华大学生探讨复兴计划

洪进兴说，中华大学副校长解鸿生教授去年8月份，率领4名学生到巴生展开39天的研究工作，探讨如何复兴巴生北区老区。

“随后，该校的一名教授在11月份也率领另外2名学生前来，今次解鸿生再带领2名教授与14名学生展开研究，并共同发布研究成果。”

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他说，他已经将学生所草拟的计划书呈交给巴生市议会作为参考，并获得巴生市议会主席拿督莫哈末亚希的好评。

“发展巴生北区并不是一件短暂且容易的事，是个长期的挑战，需要各方携手一起推动，因此欢迎商家与民众给予意见。”

解鸿生：盼激发民众关心巴生

中华大学副校长解鸿生表示，巴生最大的特色是华文教育密度最集中的地区，同时也具备不同的文化与色彩。

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他说，尽管学生的研究设计并不是唯一的答案，但是希望可以激起民众对巴生区关心，让社区变好。

在场者包括巴生皇城会展中心董事主席拿督王明雄、马来西亚庄严宗亲总会长拿督庄秀春、巴生海南会馆署理会长拿督斯里李之亮、巴生中总商务暨财经研究组主任黄天佐、雪隆留台同学会署理会长黄添发、巴生居民协会联合会会长梅英权、署理会长拿督刘金棠与夫人周宝华、总务严居雄、著名医学美容及皮肤专科医生许崇明及商家等。

巴生北区老区广场废置，衍生不少民生问题。（图：星洲日报）

学生：需先解决基设问题

中华大学学生在呈现研究成果时指出，巴生北区老区租金便宜、产业众多且多元化、种族文化多元、道路及停车系统便利。

他们说，不过，行人道路铺面不平整且脏乱、路边违规停车严重、道路方向混乱及百货商场荒废，成为治安死角。

“为此，需重铺行人道、沿街设垃圾桶及绿化周边打造巴生地区特色街头，同时建议政府拟出应对河流垃圾的方案、美化河流两岸及打造休闲空间。”

他们说，至于道路方向混乱与违规停车的问题，需要求执法单位加强巡逻与开罚单给违规者，并取消路边停车格，以维护道路安全及纾缓交通。

“民众可善用巴生皇城商务会展中心停车位或其他停车场，避免街道出现拥挤与混乱的感觉。”

废弃商场应打造成文化中心

他们说，巴生北区的废弃百货商场也衍生许多民生与治安问题，为此可重新将广场打造成为复合式文化中心并可注入地方原创，以便给学生使用。

“同时，可以引进青年创业等厂商进驻，吸引年轻人回来创业。”

他们也强调，整体的发展必须通过活化商圈、强化公共设施、友善人性空间及智慧城市，让北区成功复兴。