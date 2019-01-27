传统灯笼配彩色霓虹灯. 林华山万紫千红迎春 古晋林华山观音堂公会主席拿督斯里郑正金太平局绅表示，该会感谢社会大众一直来对该会的支持及拥护

亮灯后充满新春气息。

（古晋27日讯）古晋林华山观音堂公会主席拿督斯里郑正金太平局绅表示，该会感谢社会大众一直来对该会的支持及拥护，让该会能继续茁壮成长，在推动慈善及教育等工作继续尽上一份力。

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他昨晚在林华山观音堂己亥年农历新年亮灯盛会上致词时称，在未来日子里，该会将发展庙堂周围，并呼吁社会大众，有钱出钱，有力出力，让该会未来发展工作能顺利进行。



郑正金说，林华山观音堂百年来不单见证古晋市的昌隆繁盛，也是诸佛菩萨及神明护佑万民心灵安康的神圣圣地。每年配合农历新年，都会在庙堂里外挂上万盏灯笼，并举行亮灯仪式，为本市增添新春气息。



“今晚（26日），本会以截然不同形式举办亮灯盛会。除每年所悬挂之万盏充满新春气息色彩灯笼外，更把庙堂前后左右安装上无数彩色霓虹灯，闪烁万紫千红，标志新年来临，并象征着佛光普照，慈光万丈指引信徒朝向事业猛进，身心安乐，新一年万事如意。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



