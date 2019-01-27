自由人3站赛事感想‧顺莹：我们需要教练 大马混双自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹经历新赛季的3站赛事后，已了解到他们需要教练从旁协助，以指出他们在比赛中的盲点。

大马混双自由人“顺莹组合”陈炳顺（左）与吴柳莹经历新赛季的3站赛事，了解到他们需要教练从旁协助，指出他们在比赛中的盲点。

（吉隆坡27日讯）大马混双自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹经历新赛季的3站赛事后，已了解到他们需要教练从旁协助，以指出他们在比赛中的盲点。

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世界排名第6位的奥运会银牌得主炳顺与柳莹，在周六在印尼羽球超级500赛半决赛重演的2016年里约奥运会决赛中，以20比22、11比21对印尼的奥运冠军旦都威与莉莉雅娜吞下7连败，也在双方共12次交手中以1胜11负大幅落后，

总结今年初始的3项赛事，在去年杪退出国家队的顺莹组合卫冕泰国大师赛冠军，在大马和印尼大师赛均晋级半决赛，表现出色兼稳定。

不过，柳莹在赛后承认，如果他们能获得教练的协助与指导，在比赛场后有教练额外的一双眼睛观察全场局势，这对他们的比赛更有利。

柳莹：旁观者清

29岁的柳莹表示：“我们知道拥有教练的重要性，因为当我们在场上比赛时，有些事我们看不到，当我们不确定时，我们就会犯下失误。”

“在对阵旦都威与莉莉雅娜的比赛中，我们在首局比赛中打得非常好，但最终的一些失误让我们付出了沉重的代价。在次局比赛中，我们无法破解对手的战术，如果我们有一名教练，那将会有所帮助。”

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“然而，由于我们已成为职业球员，我们必须谨慎花费，因为预算有限。这也是我们现在唯一关注的问题。”

顺莹组合目前已有大金冷气（Daikin）和李宁运动装备的两项赞助合约，他们正寻求与同样退出国家队的男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强合作，双方可能在3月于伯明翰举行的全英赛前一起聘请一名教练。

或与双蔚合聘教练

柳莹说：“目前是有这个计划，讨论过程也很积极。如果我们4人能一起聘请一个教练，那么让这名教练随我们一起参赛将会很棒。”

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“我们肯定需要为各自的预算打算，但我们希望能在3月6至10日的全英赛时请到一名教练。”

炳顺与柳莹在全英赛前，还会参加2月26日至3月3日的德国超级300赛，这也是他们在农历新年之后的第一项赛事。

此前在泰国大师赛，顺莹与双蔚互相成为对方的在场上的教练，实现自由人互助精神。而在大马大师赛，前国手李万华、邹俊英、林钦华等人都曾在场上成为他们的临时教练。