参股方式帮创业.砂拨2亿助青年务农 砂政府今年为农业创业投资（Venture capital）计划拨出2亿令吉，供有意在农业领域大展拳脚的有志青年申请

（古晋27日讯）砂副首长兼农业现代化、土著地及区域发展部长拿督阿玛道格拉斯指出，砂政府今年为农业创业投资（Venture capital）计划拨出2亿令吉，供有意在农业领域大展拳脚的有志青年申请。

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他表示，创业投资计划是砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里提出的创新概念，其不同于一般的贷款和津贴，而是砂政府通过参股的方式，帮助刚起步的青年企业家公司成长。



“譬如，某企业家的创业资本有500万令吉，距离创业目标相差100万令吉，砂政府就为该企业家的公司注资100万令吉，帮助他创业。”



道格拉斯今日在石隆门甘榜邦当班主持MD2黄梨收割仪式上致词时指出，目前大多数企业家都面对资金不足的难题，当向银行申请贷款时，也会面对手续上的问题，比如农业计划的土地并非属于自己名下，没有土地地契及缺乏充裕的流动现金。