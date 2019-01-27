邓章钦：中美打贸易战·今年马吸引外资好时机 雪州行政议员拿督邓章钦表示，英国《经济学人》杂志预测由于受到中美贸易战的影响，东南亚的越南、泰国及大马将成为今年投资者的首选市场！

邓章钦（左八）带领华团领袖向各界拜早年。左一起为朱致嵹、林梅珠、郑明发、吴亚烈、李平福、李玉书和黄振兴；右起为陈俊杰、陈杰辉、严玉梅、李德华、谢木兰、谢松坤、陈治年、林宽城、郑今智、莫春泽、苏钰枝、韩少霖和黄瑞林。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生26日讯）雪州行政议员拿督邓章钦表示，英国《经济学人》杂志预测由于受到中美贸易战的影响，东南亚的越南、泰国及大马将成为今年投资者的首选市场！

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他说，根据预测，中国、香港或台湾的制造业都会纷纷转移到东南亚投资，显然今年是吸引外资的最佳时机。

他披露，雪州过去的最大投资国是日本、美国和新加坡，但从去年开始，中国超越其他国家，成为大马最大投资国。

“根据去年数据显示，中资在我国投资占据30%以上比例，投资趋向增长，而且中资过去只参与基本设施建设，如今相对比较多制造业开始到这里进行投资。”

招商引资开拓国外市场

邓章钦表示，州政府接下来会继续积极展开招商引资工作，不过也会协助本地企业开拓国外市场，包括带领本地企业到海外参展，尤其是中国及中东市场，雪州的食品颇受欢迎。

他说，州政府举办的国际商展今年也会扩大规模，除了有雪州国际商展、雪州东盟商务大会、雪州数码经济峰会之外，今年会再增加科技发展展览会。

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他披露，雪州也致力在电商这一方作出发展，包括雪州也于去年11月，取得马来西亚数字经济机构（MDEC）认证，成为国内数码枢纽中心“此外，雪州也是阿里巴巴培训中心基地之一，目前全国也只有两个州属拥有此培训中心。”

另外，邓章钦表示，雪州将继续着重推动5大领域的发展，即交通配备、饮食加工、电子电气、机械与配备，以及生命科学，不过雪州依然欢迎其他领域业者前来投资。

韩少霖：复兴巴生可推动旅业

巴生福州会馆会长韩少霖指出，一些华团领导近年来一直为巴生做出美化与复兴活动，这是一件非常有意义的计划。

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他说，只要这项计划能够成功，必定进一步推动地方旅游业的发展，带动地方经济提升，作为巴生人都应该给予支持。

他披露，巴生是以华人居多的城市，华团也多，而华团若积极参与地方发展、教育、文化及慈善等，能带给地方上安定繁荣。

“不过，在这新时代的环境中，华团需处理好几个关系，即与华团之间的关系、华团与友族团体之间的关系，以及华团与政党和政府之间的关系。”

梅花宴提倡简餐

邓章钦是于昨晚在巴生兰花大酒家设梅花宴宴请巴生华团领袖，他打趣说应该有80%巴生华团被邀请。

据悉，邓章钦已连续11年在农历新年前夕设梅花宴款待华团领袖，而邓章钦也一如既往报告一整年的工作成绩，好让华团领袖能更了解他的工作表现。

邓章钦笑言，他当初设梅花宴，即“五菜一汤”，就是为了提倡简餐，但显然这项运动还不达标，至今也只有他在举办而已。

昨晚出席的嘉宾众多，包括雪州议会议长黄瑞林、巴生中华总商会会长丹斯里林宽城、巴生滨海潮州会馆会长谢松坤与谢木兰贤伉俪、巴生福建会馆会长拿督郑今智、巴生广东会馆会长拿督陈治年、巴生福州会馆会馆会长韩少霖、巴生海南会馆会长莫春泽、巴生滨海兴安会馆会长朱致嵹、巴生滨海林氏宗亲会副会长拿督林梅珠、巴生德教会紫生阁阁长拿督斯里郑明发、雪兰莪绍安东山会馆会长拿督吴亚烈、巴生兴华中学署理董事长拿督李平福、雪兰莪永春会馆会长李玉书、马来西亚黄氏登进家族会副会长拿督黄振兴、雪兰莪巴生苏氏联宗会会长拿督苏钰枝、巴生中总副会长拿督陈杰辉、巴生天缘道堂老人院理事会主席拿督陈俊杰、雪兰莪永春会馆青年团团长拿督李德华、巴生滨海林氏宗亲会顾问拿督林再明和巴生光华独中和国民型中学董事长谢璇苞、市议员黄智荣、陈如坚、严玉梅、前市议员邱宜达及朱德恭等。