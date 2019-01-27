解决饥饿暴力药物短缺‧瓜伊多寻求联国人道援助 在安理会辩论后，瓜伊多致函联合国秘书长古特雷斯，要求联合国帮助解决委国饥饿、暴力和药物短缺问题。美国未对有关信函作出即时回应。

自行宣佈出任“临时总统”的委内瑞拉反对派领袖瓜伊多上週六（26日）與国会议员出现在加拉加斯中心广场一场集会，大批支持者力挺。（图：法新社）

（联合国27日讯）在安理会辩论后，瓜伊多致函联合国秘书长古特雷斯，要求联合国帮助解决委国饥饿、暴力和药物短缺问题。美国未对有关信函作出即时回应。

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瓜伊多对于西方国家的支持表示感激，并呼吁欧洲国家派遣人道援助协助缓解委国的经济危机。他在首都加拉加斯的一场小型政治活动上说：“数个国家已经与我们接触并会支持人道援助进入……我们持续增加参与这重大行动的国家。”

委内瑞拉于2018年5月20日举行了总统选举。许多选民抵制，称其不自由不公平。一些反对派成员也被阻止参选。在任总统马杜罗以近70%的选票获胜，但选举结果在国内外都受到了挑战。马杜罗于1月10日宣誓就任第二个六年任期。

1月23日，民主选举产生的，由反对派控制的国民议会宣布马杜罗的统治是非法的。国会领导人瓜伊多援引宪法规定，宣布自己为临时总统，直到有新的选举。在上周，有数以万计民众上街要求马杜罗下台。

美国、加拿大和一拉美国家迅速承认这位仅35岁的经济工程师领导的临时政府。自2013年领导委国并获得军方支持的马杜罗拒绝下台。

在马杜罗的统治下，委内瑞拉在经济和政治危机中陷入粮食短缺和日常抗议的混乱局面，这场危机已引发通货膨胀，超过200万委内瑞拉人民逃往国外。

马杜罗政府此前拒绝外援，否决该国出现人道危机，并指摘委国经济问题是制裁所致。

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安理会成员秘鲁表示，大约300万委内瑞拉人为逃离暴力和人道危机而外流，秘鲁接收了70万难民。

已经接纳了100多万委内瑞拉人的哥伦比亚，派遣了外交部长特鲁希略参加会议。他要求安理会帮助他的国家解决难民危机并支持向委国提供人道援助。他还呼吁安理会保护委国反对派领导人瓜伊多和议会议员。他也敦促委国举行新的自由和公正的选举。