从地不佬开启教练生涯‧温可薇把奥运奖牌梦寄托弟子 温可薇因伤病困扰于去年12月正式宣佈结束长达15年的国羽岁月及其羽球员职业生涯。

因伤退役的前国羽女双球员温可薇（前排左2）在这赛季紫盟展开教练初体验，最终助新军地不佬市晋级决赛圈，以第5名收官。（照片来源：紫盟官方脸书）

（云顶27日讯）2018/19赛季SS紫盟羽球联赛共有3支新军，当中唯一闯入决赛圈的仅有地不佬市，而坐在地不佬市教练席上的熟悉身影，赫然就是新近因伤退役的前大马第1女双球员温可薇。

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现年29岁的温可薇与许嘉雯配对10年间曾2度夺下共运会女双金牌以及2014年仁川亚运女双铜牌，并在2016年裡约奥运杀入8强，最高世界排名为第9名，因实力与美貌并重，而被外界昵称为“最美组合”。

不过，温可薇因伤病困扰于去年12月正式宣佈结束长达15年的国羽岁月及其羽球员职业生涯。

对于此番担任地不佬市教练，温可薇表示，这职务为自己展开执教生涯提供了不错的体验和挑战，并感谢地不佬区的邀请。

她说，“担任教练并不容易，我现在需对各项目有所瞭解，但我之前专攻双打，单打太久没打，最后经过初赛经验累积后，才渐渐懂得如何对球员进行指导调教。”

其训练中心2月开张

询及决定执教之原因，温可薇表示，自己在球员生涯最终目标为奥运奖牌，但如今她已无法实现，只得将梦想寄望在自己未来的弟子上。

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温可薇接著透露，其训练中心计划于下个月与梳邦再也开设。

她说，“我在20多岁时便已萌生开设训练中心的想法，以培养出有能力征战国家赛的年轻球员。”

温可薇也透露，大马羽球国家队曾邀请她加入教练组，但最后因与赞助商利益冲突而取消，不过她也指出自己仍有意愿为国效力，不过如今她将先专注在自己的训练中心上。

因双膝伤重无奈退役

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对于退役原因，温可薇表示，自己双膝皆伤势严重，需进行手术以延续运动员生涯，但要1年来恢复。体会到自己年纪已不小，已无耐心等待伤势复原重新出发，而温可薇的梦想是再征奥运，若1年后伤势及状态恢复不如预期，自己仍将错过奥运。

她说，“（退役）虽然很遗憾，但也无可奈何。”

不过，温可薇不否认自己在下赛季紫盟或以教练兼球员的身份重返赛场，并坦言自己这赛季已有冲动想自己上场比赛。

称叶铮雯需累积大赛经验对于许嘉雯现搭档叶铮雯征战女双，温可薇认为，以前她和右手持拍的许嘉雯是左右手组合，现在改配也是左撇子的叶铮雯应较易适应，并指叶铮雯实力不错，但仍需累积更多国际大赛经验。