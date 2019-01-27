黄思汉：重新分配州选区配额·依选民多寡给拨款 雪州行政议员黄思汉指出，雪州各州选区的拨款将依据选民人数来重新分配，即选民人数较多的州选区将获得80万令吉以上的拨款。

黄思汉（左九）派发“走，去购物”佳节购物礼券后，与开心购物的受惠者合影。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种26日讯）雪州行政议员黄思汉指出，雪州各州选区的拨款将依据选民人数来重新分配，即选民人数较多的州选区将获得80万令吉以上的拨款。

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也是金銮州议员的他今早出席派发金銮州选区的“走，去购物”佳节购物礼券时表示，雪州行政议会已就选民人数来分配选区拨款来作出探讨，选民人数多的州选区将获得较多拨款，相对的，选民人数较少的选区则获得较少拨款。

分4拨款组别

他透露，各州选区的拨款不会相差太多，将分成4个不同选区人数的组别，每个组别的选区拨款相差3万令吉，但款额在原本的80万令吉拨款上下。

他说，进一步的选区拨款划分详情，将会由雪州大臣阿米鲁丁在近期作出宣布。

据了解，雪州选民人数较多的州选区包括首邦市、金銮、加影、武吉兰樟及无拉港，有关选区皆超过6万名选民，因此将获得较高的选区拨款。

派800份新春购物礼券

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在雪州政府关爱人民计划（IPR）下的“走，去购物”（Jom Shopping），金銮州议员服务中心派发700份农历新年购物礼券，另外100份则是由梳邦国会议员服务中心派发，每张礼券价值100令吉，让受惠者开心添购新年用品。

受惠者在今早8时30分，已开始在霸级市场内排队等候换取礼券，当局于早上9时开始进行派送活动，因事先准备功夫妥当，人潮井然有序排队领取礼券，并没有出现场面混乱的情况。

黄思汉指出，“走，去购物”活动是雪州政府的多项惠民计划中，最受欢迎的一项，今年共派发800份的购物礼券，但这远远不足够分配。

他表示，金銮州选区是其中一个全马最大的州选区，选民人数约7万3000人，因此只能优先派发给乐龄人士、残障人士及低收入阶层群体。

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金銮州选区派发“走，去购物”佳节购物礼券，受惠者有秩序领取礼券购买新年用品。（图：星洲日报）

达鲁益山接管提高效率

梳邦再也垃圾投诉减半

黄思汉表示，雪州子公司达鲁益山集团（KDEB）自本月1日起接管梳邦再也市议会的垃圾管理工作，效率提高及表现出色，市议会管辖区内的整洁度已大有改善，这半个月内民众投诉个案已下降了50%。

明起免费上门收大型垃圾

他指出，以往最常接获的投诉是垃圾车的污水滴流在路面上，惟有关问题已不存在，如今所使用的是新的垃圾压缩车，而早前发生的垃圾收集疏漏问题，已在当天处理妥当。

他也通知民众，达鲁益山集团将与市议会合作，在本月28日至2月8日期间，提供免费上门为家庭住户收取大型垃圾服务。

他说，各居民协会若在住宅区范围内举办大扫除活动，可与市议员联络，以免费清理大型家用垃圾。

其他出席者包括公正党梳邦国会议员黄基全、梳邦再也市议员叶国荣及黄小真。