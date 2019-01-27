寻求30天内达协议‧马杜罗似有软化 委内瑞拉由于不满美国承认瓜伊多政权，已宣布与美国断交，马杜罗要求美国驻委内瑞拉代表机构官员在72小时离境。委国外交部上周六在一份声明中说，该国正在从华府撤出人员，这一天也是马杜罗要求美国大使馆人员离开委内瑞拉的最后期限。

面对国内外施压的委内瑞拉总统马杜罗坚持不下台。图为马杜罗1月10日宣誓就职连任。（图：美联社）

（委内瑞拉27日讯）委内瑞拉由于不满美国承认瓜伊多政权，已宣布与美国断交，马杜罗要求美国驻委内瑞拉代表机构官员在72小时离境。委国外交部上周六在一份声明中说，该国正在从华府撤出人员，这一天也是马杜罗要求美国大使馆人员离开委内瑞拉的最后期限。

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不过，马杜罗似乎软化，不再要求“所有美国大使馆工作人员”都要在上周六前撤离。该国外交部在上周六发布的声明中说，两国将在30天内寻求达成协议的可行性，在此期间双方在各自首都的大使馆都暂时称为“利益办公室”。

美国副总统彭斯称马杜罗是“一个没有合法权力的独裁者。”美洲国家组织（OAS）34国中，24日已有16国承认瓜伊多。但马杜罗仍然得到军方的支持。

马杜罗则表示自己当选符合宪法，并称反对派国会议长是“美国的傀儡”。除美国外，包括加拿大、阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、巴拿马、巴拉圭和秘鲁、格鲁吉亚等多国宣布承认瓜伊多为“临时国家元首”身份。土耳其、俄罗斯、墨西哥和玻利维亚则支持马杜罗政府。

委驻美武官变节

吁军人支持瓜伊多

马杜罗获得国防部长等8名将领的支持，不过，目前形势已出现一些转变。委内瑞拉驻美国最高军事特使席尔瓦上周六宣布与马杜罗切割，并呼吁“军中弟兄”支持瓜伊多为临时总统。他同时促军方成员不要武力镇压反对马杜罗的示威者，因为人民只是想改善生活。

席尔瓦在他声称是委内瑞拉驻华盛顿大使馆内发表录像讲话说：“今天，我向委内瑞拉人民、尤其我在国家武装部队内的弟兄发表讲话，希望他们承认瓜伊多总统是唯一的合法总统。”在画面中，见到背景出现委内瑞拉国旗。席尔瓦其后接受记者电话访问时称，他不再承认马杜罗，并要求委内瑞拉举行自由和公平选举。

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瓜伊多随后在推特上发帖表示欢迎席尔瓦的决定，并鼓励其他人效仿他的作法。

美国国家安全会议（NSC）发言人马奎斯则表示，席尔瓦的倒戈彰显的是“军人的角色是保护宪法秩序，而非维护独裁者及镇压公民，鼓励其他人效法”。

价值12亿美元

英伦银行拒马杜罗提取黄金

美国传媒上周六（26日）报道，英伦银行拒绝马杜罗政府取回存放的12亿美元（约49.4亿令吉）黄金。

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彭博社报道，委内瑞拉中央银行行长奥尔特加上月中曾前往伦敦，希望取回存放在英国的国有资产。消息人士指，在美国国务卿蓬佩奥、国家安全顾问博尔顿的施压下，英国拒绝让奥尔特加提取存放的黄金。瓜伊多赞扬英伦银行的决定，认为可保护属于委内瑞拉人民的资产。

估计委内瑞拉目前拥有逾80亿美元（约329亿令吉）的外汇储备，存放在英伦银行的黄金近月由14吨增至31吨。英伦银行过去曾以委内瑞拉官员可能出售黄金图利为由，拒绝让马杜罗政府提取黄金。