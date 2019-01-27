张念群：拟修改法令‧或强制完成中学教育 张念群也是古来区国会议员，她今天在古来出席全国同步推行的“关爱家访计划”推介礼后，发表谈话。

张念群（左四）在莫哈末希尔佐哈里（左起）、沙哈鲁丁、莫哈末嘉米尔及再纳（右二）陪同下，推介“关爱家访计划”。

（古来27日讯）教育部副部长张念群披露，教育部正研究修订1996年教育法令，以将原有的强制接受6年小学教育，进一步扩大至必须完成11年或12年的中学教育。

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张念群也是古来区国会议员，她今天在古来出席全国同步推行的“关爱家访计划”推介礼后，发表谈话。

现今仅强制完成6年小学

她指出，现有的教育法令仅强制家长必须让孩子完成6年小学教育，但教育部发现仍有一些已届入学年龄的孩童仍未被送入学校求学。

“在此法令下，家长若没有将适龄孩童送入小学就读，可面对罚款5000令吉、监禁6个月或两者兼施的刑罚。”

她披露，目前已有98%适龄孩童进入小学求学，但教育部的目标是希望能达致100%入学率。

盼达小学100%入学率目标

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她坦言，仍有一些家长不瞭解，将适龄孩童送入小学求学是家长必须负起的责任，他们甚至不知道这是受到法律约束的强制措施。

“这些未将孩子送入学校的家长，主要是面对经济问题，少数则是家庭破裂或父母受教育程度不高。”

她也透露，今天在全国各地同步推行的“关爱家访计划”，是教育部去年推介的“学生零辍学率”的延伸计划。

“教育部希望借此加强校方与家长的联系，瞭解各个家庭所面对的困境，为他们提供经济或各方面的援助。”

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无意恢复分班制

另一方面，张念群也提及，教育部目前未有意恢复学校依成绩分班的制度，而且也已废除小一入学分班制，因为这将过早为学生的表现贴上标签。

“我们希望给予每名学生平等的机会，例如已经废除分班制度的芬兰，他们的教育制度十分成功，学生之间的差距也大幅度缩小。”

推介礼出席者包括柔州教育局局长沙哈鲁丁、古来县长莫哈末希尔佐哈里、古来教育局局长再纳、槟州教育局局长莫哈末嘉米尔等。