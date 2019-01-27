推动重新大选‧瓜伊多曾晤马杜罗副手 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多上周六承认他曾和马杜罗的副手对话，试图说服他们支持重新举行大选。之前他一直拒绝和马杜罗一方接触，这次他则尝试为双方的会面降温，表示“为了停止篡位的情况和争取自由的大选，他们愿意和所有官员会面。”

（委内瑞拉27日讯）委内瑞拉反对派领袖瓜伊多上周六承认他曾和马杜罗的副手对话，试图说服他们支持重新举行大选。之前他一直拒绝和马杜罗一方接触，这次他则尝试为双方的会面降温，表示“为了停止篡位的情况和争取自由的大选，他们愿意和所有官员会面。”

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在上周的一次电视访问中，瓜伊多回避是否会晤了国民制宪议会议长卡韦略的问题。卡韦略是马杜罗的左右手，也是执政统一社会主义党最重要的人物之一。

根据流出的录影画面，卡韦略和另一马杜罗政府高层贝纳尔，跟随反对派国会议员进入一家酒店，其中一名载棒球帽和身著灰色连帽衫的人为瓜伊多。

对此，卡韦略上周六在一场政治集会上，坦承会见了瓜伊多，并已录下会议的所有对话内容。卡韦略表示，瓜伊多要求他支持重新大选。但卡韦略的回应是，他唯一支持的选举是改选目前由瓜伊多领导的国会。

瓜伊多在首都加拉加斯告诉一小群支持者，他的确会晤了部份政府官员。但瓜伊多并未说明在何时、见了何人，只表示愿意与任何支持结束马杜罗政权、支持重新大选的人谈判，不论是文职或军职。

瓜伊多并且表示，他并不担心有更多的对话内容曝光，指希望结束篡夺（和支持）过渡政府及自由选举的任何人，都欢迎进行讨论。

瓜伊多自己宣布为临时总统使委国政局陷入未知局面，因为反对派目前成立的平行政府可能在海外被认为是合法政府，但却并未控制国家职能。

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瓜伊多正努力巩固其平行政府，他承诺特赦支持马杜罗的军人、警察和平民，他们在政权过渡后可以参公共生活，不会受到惩罚，以争取支持。