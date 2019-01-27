林瑞阳去年缴税12亿·尾牙豪发10个月花红 昔日台湾小生林瑞阳与老婆张庭，多年前开始在中国经营网络行销有成，日前2018年上海青浦区百强优秀企业名单公布，夫妻两人的“达尔威公司”名列第一，他们也同时公开2018年年度纳税总额高达21亿人民币（约12亿8352万令吉）。

张庭（左）和林瑞阳元旦甜蜜共度结婚13周年纪念日。

（台湾．台北27日讯）昔日台湾小生林瑞阳与老婆张庭，多年前开始在中国经营网络行销有成，日前2018年上海青浦区百强优秀企业名单公布，夫妻两人的“达尔威公司”名列第一，他们也同时公开2018年年度纳税总额高达21亿人民币（约12亿8352万令吉）。吴宗宪曾在《小明星大跟班》节目中，分享林瑞阳公司尾牙曾有一年是全公司坐高级邮轮出游，一次就花几个亿。该公司26日晚在上海举办尾牙，霸气发出最高10个月年终花红，令人称羡。

广告

而先前传出是林瑞阳小三的西南大区负责人“阿紫”，前一天也在微博秀出机票，没有缺席盛会。甚至传出张庭在今年1月才送了一只要价6位数人民币的表给这“妹妹”，捍卫姐妹情不变。