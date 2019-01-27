自治公投通过后两日‧菲南教堂连环爆27死 菲律宾南部数个穆斯林地区上周举行自治公投，上周五（25日）宣布以大比数获得通过，但在星期日早上，南部苏禄省霍洛镇一间天主教堂在做弥撒时发生连环爆炸，造成至少27人死亡、77人受伤。

强烈的爆炸导致教堂内的座位遭严重损壞，一些天花板也不堪爆炸威力而脱落。（图：法新社）

（马尼拉27日综合电）菲律宾南部数个穆斯林地区上周举行自治公投，上周五（25日）宣布以大比数获得通过，但在星期日早上，南部苏禄省霍洛镇一间天主教堂在做弥撒时发生连环爆炸，造成至少27人死亡、77人受伤。

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极端组织武装分子在菲南地区十分活跃。安全当局表示，第一枚炸弹在霍洛岛的教堂内或附近先爆炸。随后，第二枚炸弹在教堂的院子外爆炸。

未有组织承认恐袭

菲律宾国家警察局长阿尔巴亚尔德表示，死伤者包括平民和军人。

目前未有组织承认犯案。

地区军方发言人毕沙纳表示，“作案动机肯定是……恐怖主义，这些人不要和平”。

社交网络流传的照片显示，圣母圣衣堂附近繁忙的街道在遇袭后一片废墟，街道上有数具尸体。军方已封锁案发现场，并将尸体和伤者送往医院。当局还出动直升机将伤者疏散至邻近的三宝颜市。霍洛岛过去曾遭炸弹袭击。

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菲律宾防长洛伦扎纳发声明称：“我已指示军人加强安全戒备，确保各个宗教和公共场所的安全，以及启动积极的安全措施挫败敌方的阴谋。”

上周五公布的公投结果，代表菲律宾这个以天主教为主的国家中，其南部穆斯林地区将在2022年实行自治，为这个穷困及撕裂地区带来和平希望。尽管大部份的穆斯林地区对上述措施表示欢迎，惟不获苏禄省霍洛岛选民的支持。苏禄省属阿布沙耶夫大本营，该组织激烈反对成立新自治区，亦不参与任何和平对话。

霍洛岛长期受到伊斯兰武装组织阿布沙耶夫的困扰。该组织多年来频频发动爆炸袭击、绑架和斩首人质，被美国和菲律宾列为恐怖组织。