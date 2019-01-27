菲南公投甫通过两天·教堂连环爆20死111伤 菲律宾南部数个穆斯林地区上周举行自治公投，上周五（25日）宣布以大比数获得通过，但在星期日早上，南部苏禄省霍洛镇一间天主教堂在做弥撒时发生连环爆炸，造成至少20人死亡、111人受伤。

强烈的爆炸导致教堂内的座位遭严重损壞，一些天花板也不堪爆炸威力而脱落。（图：法新社）

（马尼拉27日讯）菲律宾南部数个穆斯林地区上周举行自治公投，上周五（25日）宣布以大比数获得通过，但在星期日早上，南部苏禄省霍洛镇一间天主教堂在做弥撒时发生连环爆炸，造成至少20人死亡、111人受伤。

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当局矢言剿灭罪犯

暂时未有组织承认责任。菲当局矢言剿灭罪犯。

这起袭击是菲国近年来最严重的事故。随着创建“国中国”方案获得通过，当局希望能借此为长期动荡及贫困的菲南地区带来和平和发展。

菲国官员表示，军警在事发后已介入调查。

菲律宾总统杜特尔特的发言人帕内洛表示：“国家公敌已公然挑战政府维护当地民众安全的能力。菲律宾武装部队将挺身迎战，摧毁那些亵渎神明的罪犯。”

阿布沙耶夫列头号疑犯

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菲律宾国家警察局长阿尔巴亚尔德告知DZMM广播电台，阿布沙耶夫是头号疑犯。

弥撒期间，教堂内发生爆炸，信众慌忙逃生引发人踩人。其后当军警人员接报到场后，教堂外停车场发生第二次爆炸。死伤者包括军人及平民。

人体残骸被炸飞

有目击者表示，首个炸弹的爆炸威力强大，教堂内的门窗和长椅都被炸飞，第二个炸弹在停车场被引爆时，更有人体残骸被炸飞至教堂门外的广场。

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爆炸发生后，当局切断了当地的手机讯号，防止再有炸弹被遥远引爆。大批士兵乘坐装甲车赶赴现场，并封锁附近的主要道路，加快运送伤者前往医院救治。当局还出动直升机将伤者疏散至邻近的三宝颜市。

地区军方发言人毕沙纳表示，“作案动机肯定是……恐怖主义，这些人不要和平”。

菲律宾防长洛伦扎纳发声明称：“我已指示军人加强安全戒备，确保各个宗教和公共场所的安全，以及启动积极的安全措施挫败敌方的阴谋。”

洛伦扎纳形容这起袭击为“卑鄙的行为”，并呼吁当地民众一致“拒绝恐怖主义的任何胜利”。

菲律宾国安顾问埃斯佩龙抨击施袭者为“大屠杀凶手”和“极端主义罪犯”。

他补充：“我们决不允许他们破坏人民对和平的选择。”

罹难者以平民为多数，有7名军人殉职。61名平民在事故中受伤。

上周五公布的公投结果，代表菲律宾这个以天主教为主的国家中，其南部穆斯林地区将在2022年实行自治，为这个穷困及撕裂地区带来和平希望。尽管大部份的穆斯林地区对上述措施表示欢迎，惟不获苏禄省霍洛岛选民的支持。

苏禄省属阿布沙耶夫大本营，该组织激烈反对成立新自治区，亦不参与任何和平对话。